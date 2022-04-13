Gustavo'nun yeni saç stili ilgi çekti - Son Dakika
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Gustavo'nun yeni saç stili ilgi çekti

13.04.2022 13:36
Gustavo'nun yeni saç stili ilgi çekti

Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo yeni saç stili yaptı.

Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo yeni saç stili yaptı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un oyuncusu Gustavo Campanharo, bu kez de yeni saç stili ile dikkat çekti. Kayserispor'a geldiği günden bu yana siyah ve sarı saçları bulunan Campanharo, bu kez saçlarını griye boyattı. Son haftalarda başarılı bir performans ortaya koyan Gustavo Campanharo, cuma akşamı oynanacak olan Çaykur Rizespor maçında takımındaki yerini alacak.

Yeni stili antrenmana çıkan Campanharo'nun yeni saçı teknik heyet ile takım arkadaşları tarafından da beğenildi.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Gustavo'nun yeni saç stili ilgi çekti
Gustavo'nun yeni saç stili ilgi çekti

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Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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