Gustavo'yu üçlü stoperin merkezinde oynatan Vitor Pereira'nın amacı ortaya çıktı

Vitor Pereira'nın savunmadaki prensi Luiz Gustavo. 4-2-3-1 düzenini tarihe gömmek isteyen Portekizli hoca, hazırlık sürecinde futbolcularına 3-4-3 sistemini ezberletmeye çalışıyor. Bu düzende stoper oyuncularının teknik ve hızlı olması gerekiyor. Kadroda bu role en uygun isim olan futbolcu ise Luiz Gustavo.

ORTA SAHA DİNAMİZMİNİ KAYBEDİYOR

İki gün sonra 34 yaşına girecek olan Luiz Gustavo, geçen sezon orta sahada gösterdiği performans sonrası yedek kulübesine çekilmişti. Gustavo'nun dinamizmini kaybettiği ve hücum futboluna katkı sağlayamadığı da ortaya belirgin şekilde çıkmıştı. Brezilyalı futbolcu defansta oynamak istemediği için Fenerbahçe'de olduğu gibi diğer takımlardaki hocalarıyla da sorun yaşamıştı ancak yeni görevini artık sevmek zorunda.

SİSTEMİN KİLİT İSMİ

Gustavo, üçlü stoperin merkezinde düşünülüyor. Sağ ve sol stoperde daha hızlı ve çevik isimler oynayacak. Szalai solda, Caulker ise sağ stoperde görev yapacak. Gustavo adeta çakılı adam olup geriden pas organizasyonunu kurgulayacak. Top takımdayken serbest şekilde orta sahaya yaklaşıp hücuma destek verecek.