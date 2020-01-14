Gusto Giyim'den Safiye Soyman ve Faik Öztürk'lü açılış - Son Dakika
Son Dakika Magazin Gusto Giyim'den Safiye Soyman ve Faik Öztürk'lü açılış - Son Dakika Magazin

Gusto Giyim'den Safiye Soyman ve Faik Öztürk'lü açılış

6 saat önce

Gusto giyim markasının mağaza açılışına magazin dünyasının tanınan çifti Safiye Soyman ve Faik Öztürk katıldı.

Gusto Giyim'den Safiye Soyman ve Faik Öztürk'lü açılış, System.String[]

Gusto giyim markasının mağaza açılışına magazin dünyasının tanınan çifti Safiye Soyman ve Faik Öztürk katıldı.


Moda ve perakende sektörünün öncülerinden Gusto, Samsun'un Atakum ilçesinde hizmete giren bir AVM'de mağaza açtı. Bu mağaza açılışıyla birlikte Karadeniz Bölgesi'nde de geniş ürün yelpazesiyle hizmet vermeye başlayan marka, açılışa özel ünlü sanatçılardan Safiye Soyman ve eşi Faik Öztürk'ü davet etti.


Ünlü çift, mağazanın açılış kurdelesini kestikten sonra mini bir konser vererek sevenleriyle buluştular. Açılış kapsamında alışveriş merkezinde markanın da ürünlerinin tanıtıldığı bir defile gerçekleştirildi. Davetliler, hem mini konsere hem de defileye büyük ilgi gösterdi. - SAMSUN

Safiye Soyman, Faik Öztürk, Samsun, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:47 Kaynak: İHA
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