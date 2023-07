Gusül (boy abdesti) abdesti nasıl alınır? Kadın ve erkek gusül abdesti nasıl alır? Gusül abdestin farzları neler? Oruçluyken gusül abdesti nasıl alını

Gusül (boy abdesti) abdesti nasıl alınır? Kadın ve erkek gusül abdesti nasıl alır? Gusül abdestin farzları neler? Oruçluyken gusül abdesti nasıl alınır? sıklıkla araştırılıyor. Abdest, Müslümanların, namaz gibi belli ibadetleri yapabilmek için bir düzen içerisinde yıkayıp bazılarını mesh etme yoluyla yaptıkları arınma ve temizliktir. Gusül (boy abdesti) abdesti nasıl alınır? Kadın ve erkek gusül abdesti nasıl alır? Gusül abdestin farzları neler? Oruçluyken gusül abdesti nasıl alınır? merak ediliyor. Gusül (boy abdesti) abdesti nasıl alınır? Kadın ve erkek gusül abdesti nasıl alır? Gusül abdestin farzları neler? Oruçluyken gusül abdesti nasıl alınır? Detaylar haberimizdedir…

GUSÜL (BOY ABDESTİ) ABDESTİ NASIL ALINIR?

Gusül; cünüplük, hayız ve nifas gibi hükmî kirlilik hâllerinin giderilmesi için ağız ve burun dâhil bütün bedeni yıkamak suretiyle yapılan hususi temizlik demektir. Kur'ân-ı Kerîm'de, "Eğer cünüp iseniz, iyice temizlenin (yıkanın)" (en-Nisâ, 4/43; el-Mâide, 5/6) buyrulmaktadır. Hz. Peygamber'in?(s.a.s.)sünnetinde de ihtilam olma veya cinsel ilişki sonucu cünüplük hâlinde veya hayız ve nifas sonrasında gusletmek emredilmiştir (Buhârî, Gusül, 22, 28 [282, 291]; Müslim, Hayız, 87-88 [348-349]; Ebû Dâvûd, Tahâret, 118, 127 [314, 359]).

Gusletmek isteyen bir kişi, banyoya girmeden "Eûzü- Besmele" çeker ve sol ayağı ile banyoya girer.

Gusletmek, yani boy abdesti almak isteyen bir kimse önce besmele çeker ve sol ayağı ile gusül yerine girer.

"Niyet ettim Allah rızası için gusül abdesti almaya" diye niyet eder.

Elleri bileklere kadar yıkadıktan sonra edep yerlerini sol eliyle temizler.

Bundan sonra sağ avucuyla ağzına üç kere su alır ve her defasında ağzını boğazına kadar gargara şeklinde çalkalar. Oruçlu ise boğazına su kaçmamasına dikkat etmeli.

Sağ avucuyla burnuna, genzine kadar üç defa su çeker, her defasında sol eliyle burnunu temizler. Daha sonra tıpkı namaz abdesti gibi abdest alır.

Abdest aldıktan sonra önce başına, sonra sağ, daha sonra da sol omuza üçer defa su döker ve vücudunu yıkar. Suyu her döküşte elleriyle vücudunu iyice ovuşturur. İğne ucu kadar kuru yer kalmaksızın vücudun her tarafını güzelce yıkar. Gusülde bıyık, saç ve sakal diplerine suyun iyice işlemesi için ovuşturulur. Göbek boşluğu, küpe delikleri dikkat edilerek yıkanır. Böylece gusül abdesti almış olunur.



GUSÜL ABDESTİN FARZLARI NELER?

Gusül abdesti ağza su alıp boğaza kadar çalkalamak, burna su çekmek ve bütün vücudu hiç kuru yer bırakmayacak şekilde yıkamak suretiyle alınır. Burada sayılan işlemler Hanefîler'e göre guslün farzlarıdır. Birinin eksik bırakılması hâlinde gusül geçersiz olur. Guslün bu farzlarından başka bir de sünnetleri vardır.

Sünnetleri de yerine getirilerek gusül şöyle alınır:

Gusletmek isteyen kimse niyet ederek besmele çeker. Ellerini yıkar, vücudunda bir necaset/maddî kirlilik var ise onu temizler, avret yerlerini yıkar. Sonra sağ eli ile üç defa ağzına su vererek iyice çalkalar, daha sonra üç defa burnuna su çekerek temizler ve namaz abdesti gibi abdestini tamamlar. Sonra da vücudunun her tarafını iyice yıkar. Guslettiği yerde su birikiyorsa, son olarak ayaklarını yıkayıp guslünü tamamlar.

ORUÇLUYKEN GUSÜL ABDESTİ NASIL ALINIR?

Gusül abdesti alırken oruçluysanız sadece ağıza su kaçmamasına dikkat etmelisiniz. Oruçluyken gusül abdesti alıyorsanız eğer normal gusül abdestinden farkı yoktur.

GUSÜL ABDESTİ NEDİR?

Gusül Abdesti diğer adıyla Boy Abdesti, tüm vücudun yıkanarak arınması işlemidir. Gusül, İslam dininde bir gereklilik hatta zorunluluktur. Gusül abdestsiz gezen müslüman cenabet gezmiş olur ve"cünüp" olarak adlandırılır. Cünüp olarak gezmek haram kılınmıştır ve bu da ibadetleri yapmaya engeldir. Namaz abdestinin aksin gusül abdesti alırken vücudun her yeri ve tüm uzuvlar iyice yıkanmalıdır Diyanet İşleri Bakanlığı, Gusül Abdesti alırken tek bir boşluk bile kuru yer kalmaması gerektiğini buyurur. Gusül abdesti kadın ve erkek cinsi fark etmeksizin aynı kılınır. Her kadın veyahut her erkek cünüp olduğu ya da kendini öyle hissetiği her an gusül abdestini aynı şekilde alır.

"Namaz kılan ve kılmayan herkes, bir namaz vaktini cünüb geçirirse, çok acı azab görecekdir. Su ile yıkanmak mümkin olmazsa teyemmüm etmelidir."

CÜNÜP NE DEMEKTİR?

Gusül abdesti almadan gezen Müslüman cünüp olarak adlandırılır ve cünüplük durum yaşamaktadır. "Cünüp" kelimesi "cenabet" kelimesinden türetilmiştir. Diyanet tarafından da buyurulduğu gibi: Cünüp gezen herhangi bir kişi namaz kılmak, oruç tutmak ve Kur'an-ı Kerim okumak gibi birçok ibadeti yerine getiremez. Yani "cenabetlik" ya da "cünüplük" durumu bir Müslüman'ın tüm ibadetlerini yerine getirmesine engel bir durumdur. Bir Müslüman eğer uygun koşullara sahipse mutlaka gusül abdestli gezmelidir.

ABDEST BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Abdest bozan durumlardan sonra eğer mümkünse hemen abdest almak gerekmektedir. Dinimizde abdestsiz gezmek haramdır. Eğer temiz su yoksa, toprak ile teyemmüm ederek de abdest alınabileceği belirtilmektedir. Fakat temiz ve sıcaklığı hasta etmeyecek bir su bulunur bulunmaz gusül abdesti alınmalıdır. Peki hangi durumlarda abdest bozulur? Burada hem namaz hem de gusül abdesti esas alınmıştır.

Diyanetin bu konuda verdiği cevaplar şu şekildedir: