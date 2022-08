Gut hastalığı nedir? Gut hastalığı belirtileri

Fazla tüketilen besinler bizlere sadece kilo alımı değil, bazı hastalıkları da getirir. Fazla proteinle besinler tüketmek vücudumuzda çeşitli hastalıklar meydana getirebilir. Bu hastalıklardan birisi de gut hastalığıdır. Fazla alınan protein nedeniyle kişinin eklemlerinde iltihaplanma gerçekleşir. Gut hastalığını tetikleyen besinlerden uzak durmamız gerekir. İşte haberimizdeki gut hastalığı ile ilgili tüm detaylar…

GUT HASTALIĞI NEDİR?

Çok eski zamanlarda aşırı yiyecek ve alkolden dolayı ortaya çıktığı söylenen gut hastalığı, "Padişah hastalığı" olarak da bilinir, bir eklem iltihabıdır. Erkeklerde daha yoğun ortaya çıkan ve iltihaplı romatizma olarak da adı geçen bu hastalığın belirtilerinde aniden eklemlerde şişlik, ağrı, kızarıklık ve hassasiyet bulunuyor. Kanda bulunan fazla ürik asit seviyesinin yükselip birikmesi ile meydana gelerek hastalığa sahip kişinin ayak eklemlerinde ödem, ağrı ve yanma hissine sebebiyet verir. Et, süt, yoğurt, peynir ve deniz ürünleri gibi proteini yüksek olan besinleri tüketmek gut hastalığına sebebiyet veriyor. Genellikle hipertansiyon, obezite, diyabet ve aterosklerotik kalp hastalığı ile birlikte görülmektedir. Ürik asit normal şartlarda kanda çözünen bir asittir ve kanda çözünerek böbrekler aracılığıyla dışarıya atılır fakat normalden fazla ürik asit üretilince böbreklerdeki atılım miktarı azalır. Süt ve et ürünlerinin fazla tüketilmesiyle meydana gelen gut hastalığının bir diğer nedeni ise kişide bulanan başka bir hastalık nedeniyle ürik asitin artmasıdır. Fazla et ve süt tüketimi yapmamış olsanız dahi bu farklı hastalık nedeniyle kişide fazla ürik asit üretimi gerçekleşir ve böbreklerin atılımı azalır böylece ürik asit birikimi olur. Gut hastalığına neden olan bir başka sebep ise böbreklerin ürik asit atma konusundaki rahatsızlığıdır fakat bu fazla yaygın olan bir seçenek değildir. Tedavisinin geciktirilmesi ileride kişiyi fazlaca olumsuz etkileyebilir. Eğer böyle bir şikayetiniz varsa en kısa sürede uzman bir doktora görünmenizde fayda var. Genellikle erkeklerde 45-50'li yaşlarda meydana gelen gut hastalığı kadınlarda menopoz dönemi fazla ürik asit üretilmesinden kaynaklı bu dönemde ortaya çıkma ihtimali bulundurur.

GUT HASTALIĞI BELİRTİLERİ NEDİR?

Sabahları uyanmanıza yakın ayak ekleminizde ağrı ve şişlik hissedersiniz. Böbreklerin ürik asiti atamaması sebebiyle idrarınızda kan ve taş görülmesi ihtimaldir. Aniden gelen ataklar halinde seyir eden bu hastalık kişide şiddetli ve dayanılamaz bir ağrı meydana getirir. Eklem bölgesinde sertlik ve şişlik de başka bir belirtidir. Şişliğin yanında eklemde hareket etme konusunda sorunlar da oluşur. Geceleri ve sabaha karşı şiddetlenen ağrılar gut hastalığına sahip kişinin yaşam kalitesini de düşürmeye sebep olur. Çoğunlukla gut atağı ayak baş parmağından başlar ve bu şikayetler ortalama 12-24 saat sürer fakat ilerlemiş hastalıkta şikayetler 10 günü bulmaktadır. Hastalar atak yaşanmadığı zamanlarda hayatına normal şekilde devam edebiliyor ama atak olduğu an şiddetli ağrıya dayanmak zorlaşıyor. Şikayetlerin çok fazla meydana gelmesi ise kronik gut hastalığıdır. Kronikleşen hastalığa doğru tedavi uygulanmaz ise kişide ileride daha büyük sorunlar oluşabilir. Tedavi edilmeyen gut hastalığı kişide kalıcı eklem problemleri oluşturabilir. Peki, gut hastalığından korunmak için ne yapmalı ve neleri tüketmemeliyiz? İşte cevaplar…

GUT HASTALIĞININ TEDAVİSİ

Gut hastalığı erken tedavi edilmezse eklemlerde kalıcı sorunlar yaşanabilir. Gut hastalığının evresine ve derecesine göre uzmanlar farklı tedavi yöntemleri uygular. Atak anı ve atak dışı zamanda uygulamak üzere 2 çeşit tedavi kullanılır. Ağrıların çok şiddetli olduğu zamanlar için antiiflamatuat ilaç tedavisi uygulanır. Kandaki ürik asit birikimini azaltmak için allopurinol adındaki kimyasal madde içeren ilaçlar da kullanılır. Gut hastalığı belirtilerine sahipseniz ve bu şikayetlerden muzdarip iseniz en kısa zamanda uzman doktora gitmeniz gerekmektedir. Uzman doktorunuz hastalığınızın derecesine göre gerekli olan tedaviyi uygulayacaktır. Tedavide kullanılan ilaçlar ateş, deri dökmesi, karaciğer iltihabı ve böbrek problemleri yaşattığından dolayı doktor kontrolü ile ilerlenen bir tedavi süreci olmalıdır.

GUT HASTALIĞI EVRELERİ

• AKUT ATAK

Eklemdeki ağrıların başladığı ilk 5-10 günlük süreçtir. Şişlik ve ağrılar hafif derecededir.

• İNTERKRİTİK DÖNEMİ

Hastalığa sahip kişinin şikayetlerinin bittiği evredir fakat bu evreden sonra şikayetler daha şiddetli olarak nüks etmektedir.

• KRONİKLEŞEN DÖNEM

Atakların fazlaca sıklaşması bu evrede meydana gelmektedir. Uygun tedavinin yapılması gereken son evredir. Kişi en kısa sürede tedavi olmaz ise eklemde kalıcı hasarlar oluşturabilir.

• TOFÜSLÜ GUT

Hastalığın fazla derece ilerlemesi sonucu eklem ve çevresindeki dokularda biriken ürik asit, tofüs adındaki şişlikler meydana getirir. Özellikle ayak baş parmağı, tarak kemiğinde ve dirseklerde olur.

GUT HASTALIĞINDAN NASIL KORUNUR? HANGİ BESİNLER TÜKETİLMEMELİ?

Beslenme stilinizi değiştirerek hayatınızı olumsuz etkileyen bu hastalıktan kurtulmanız mümkün. Her besini dengeli miktarda tüketirseniz hastalıktan korunma ihtimaliniz yüksektir. Protein alımını dengelemek ilk önceliğiniz olmalı. Uzmanlar, fazla kiloya sahip kişiler için kilo oranını azaltmasını öneriyor. Kahve tüketiminin bu hastalığa iyi geldiği yönünde düşünceler mevcut. Tüketilmemesi gerekenler besinler listesi ise şöyle:

• Tam yağlı süt ve süt ürünleri

• Aşırı kırmızı et

• Sakatatlar

• Sucuk, sosis

• Fazla yağlı yiyecekler

• Hayvansal yağlar

• Yulaflı ekmek ve kraker

• Alkol

• Boza

• Et suyu ile yapılan çorbalar

• Avlanmış et

• Kabuklu deniz ürünleri

Peki, tüketilmesi gereken besinler neler?

• Az yağlı süt ürünleri

• Katı yumurta

• Yağı az olan et,tavuk ve balık

• Nane

• Sirke

• Patates

• Pirinç

• Şehriye