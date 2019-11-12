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Guterres: BM Güvenlik Konseyi işlevsiz olduğu için krizlere çözüm üretemiyoruz
8 saat önce
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye ve Libya gibi krizlerin çözümü için çok taraflı mantığın oluşması gerektiğini savunarak "Maalesef, büyük güçler arasındaki ilişkilerin iyi olmadığı, Güvenlik Konseyi'nin işlevsiz olduğu bir dünyada yaşıyoruz" diye konuştu
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye ve Libya gibi krizlerin çözümü için çok taraflı mantığın oluşması gerektiğini savunarak "Maalesef, büyük güçler arasındaki ilişkilerin iyi olmadığı, Güvenlik Konseyi'nin işlevsiz olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bütün krizlerde ülkeler sadece kendi çıkarını düşünüyor, olaya çok yönlü bakmıyor" ifadelerini kullandı.
Fransız RTL radyosuna konuşan Guterres, "Soğuk Savaş dönemindeki iki taraflı veya ABD'nin tek taraflı yönetimin geride kaldığı için insanlar artık çok kutuplu bir dünyada yaşadığımızı düşünüyor. Fakat çok taraflı bir dünyada yaşamıyoruz, daha çok kaotik bir dönemden geçiyoruz. Birinci Dünya Savaşı öncesindeki Avrupa'ya bakarsak, çok kutupluydu ama çok taraflı bir yönetiminin olmaması ülkeleri savaşa soktu" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:16
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