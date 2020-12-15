Guterres, BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörlüğü için Norveçli diplomat Wennesland'ı önerdi - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörlüğü görevine Norveçli diplomat Tor Wennesland'ı teklif etti.

Guterres, şu an Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörlüğü görevinde bulunan Bulgar diplomat Nickolay Mladenov'u 20 Kasım'da Libya Özel Temsilciliği görevi için seçmişti.

Mladenov'un boşaltacağı Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörlüğü görevi için Guterres, BM Güvenlik Konseyine gönderdiği mektupta, Norveçli diplomat Tor Wennesland'ı atamak istediğini bildirdi.

BM Güvenlik Konseyinin iki ismi de onaylamasının ardından Nickolay Mladenov Libya Özel Temsilciliği, Tor Wennesland ise BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörlüğü görevine getirilecek.

Mladenov, Gassan Selame'nin mart ayında istifa etmesinin ardından boş kalan bu görevi dolduracak.