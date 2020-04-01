Son Dakika › Dünya › Guterres: Covid-19 2. Dünya Savaşı'ndan sonra karşı karşıya kaldığımız en zorlu kriz - Son Dakika Dünya
Guterres: Covid-19 2. Dünya Savaşı'ndan sonra karşı karşıya kaldığımız en zorlu kriz
6 saat önce
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs nedeniyle dünyanın 2. Dünya Savaşı'ndan beri en zorlu krizle karşı karşıya olduğunu söyledi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs Covid-19 nedeniyle dünyanın 2. Dünya Savaşı'ndan beri en zorlu krizle karşı karşıya olduğunu söyledi.
Guterres, koronavirüs salgının sosyo-ekonomik etkilerine ilişkin bir rapor açıkladı. Salgının tüm dünyayı tehdit ettiğini ve daha öncekilere benzemeyen bir ekonomik krize neden olacağını belirten Guterres, "Bu, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra karşı karşıya kaldığımız en zorlu kriz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 08:59
Son Dakika Avrupa'nın en genç korona kurbanıyla ilgili korkunç gerçek: 2 saat içinde fenalaşarak can verdi Acun Ilıcalı'dan koronavirüs önlemleri hakkında konuştu: Asil milletiz, ülkemle gurur duyuyorum Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Karaman, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti