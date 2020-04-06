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Guterres: Covid-19 nedeniyle artışa geçen aile içi şiddetten kadın ve genç kızları koruyun
6 saat önce
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres "Maalesef çok sayıda genç kız ve kadın normalde en iyi korunmaları gereken yerde, evlerinde şiddete maruz kalıyor" diyerek tüm dünyaya yardım çağrısını yineledi
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres Covid-19'dan dolayı uygulanan dışarı çıkma yasakları nedeniyle evde kalan genç kız ve kadınların aile içi ve çiftler arası şiddetten korunması için dünyaya çağrıda bulundu.
Yayınladığı video mesajında "Şiddet sadece savaş alanlarında bulunmuyor" diyen BM Genel Sekreteri Covid-19'la mücadelede tüm çatışmalara da ara verilmesi çağrısını yineledi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 07:04
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