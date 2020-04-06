Guterres: Covid-19 nedeniyle artışa geçen aile içi şiddetten kadın ve genç kızları koruyun

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres Covid-19'dan dolayı uygulanan dışarı çıkma yasakları nedeniyle evde kalan genç kız ve kadınların aile içi ve çiftler arası şiddetten korunması için dünyaya çağrıda bulundu.



Yayınladığı video mesajında "Şiddet sadece savaş alanlarında bulunmuyor" diyen BM Genel Sekreteri Covid-19'la mücadelede tüm çatışmalara da ara verilmesi çağrısını yineledi.