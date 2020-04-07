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Guterres: Covid-19 nedeniyle artışa geçen aile içi şiddetten kadın ve genç kızları koruyun
7 saat önce
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres "Maalesef çok sayıda genç kız ve kadın normalde en iyi korunmaları gereken yerde, evlerinde şiddete maruz kalıyor" diyerek tüm dünyaya yardım çağrısını yinelediView on euronews.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres "Maalesef çok sayıda genç kız ve kadın normalde en iyi korunmaları gereken yerde, evlerinde şiddete maruz kalıyor" diyerek tüm dünyaya yardım çağrısını yinelediView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 02:33
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