Guterres euronews'e konuştu: Koronavirüsle mücadelede birleşilmezse milyonlarca kişi ölebilir

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Covid-19 salgınının tüm insanlığı tehdit ettiğini ve ülkeler işbirliği yapmazsa ve önlemler alınmazsa milyonlarca kişinin hayatını kaybedebileceğini açıkladı.



Euronews'e röportaj veren Guterres bunun bir savaş olduğunu ülkelerin savaş zamanlarında aldıkları ekonomik önlemlere başvurabileceğini belirtti.