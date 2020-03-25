Son Dakika › Dünya › Guterres euronews'e konuştu: Koronavirüsle mücadelede birleşilmezse milyonlarca kişi ölebilir - Son Dakika Dünya
Guterres euronews'e konuştu: Koronavirüsle mücadelede birleşilmezse milyonlarca kişi ölebilir
6 saat önce
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyanın en yoksul ülkelerinde yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele için 2 milyar dolar küresel insani yardım planı başlattı
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Covid-19 salgınının tüm insanlığı tehdit ettiğini ve ülkeler işbirliği yapmazsa ve önlemler alınmazsa milyonlarca kişinin hayatını kaybedebileceğini açıkladı.
Euronews'e röportaj veren Guterres bunun bir savaş olduğunu ülkelerin savaş zamanlarında aldıkları ekonomik önlemlere başvurabileceğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 07:02
Son Dakika Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi Korona virüse karşı proje geliştirdi