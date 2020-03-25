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Guterres euronews'e konuştu: Koronavirüsle mücadelede birleşilmezse milyonlarca kişi ölebilir
6 saat önce
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyanın en yoksul ülkelerinde yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele için 2 milyar dolar küresel insani yardım planı başlattıView on euronews.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyanın en yoksul ülkelerinde yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele için 2 milyar dolar küresel insani yardım planı başlattıView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 08:42
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