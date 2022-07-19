Guterres'in silahlı çatışmalarda çocukların korunmasına yönelik tavsiyeleri BMGK'ye sunuldu - Son Dakika
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Guterres'in silahlı çatışmalarda çocukların korunmasına yönelik tavsiyeleri BMGK'ye sunuldu

19.07.2022 18:21
Guterres'in silahlı çatışmalarda çocukların korunmasına yönelik tavsiyeleri BMGK'ye sunuldu

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyine, silahlı çatışmalarda çocukların korunmasına ilişkin tavsiyelerini 3 başlıkta iletti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyine, silahlı çatışmalarda çocukların korunmasına ilişkin tavsiyelerini 3 başlıkta iletti.

Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen Güvenlik Konseyi toplantısında değerlendirilmek üzere tavsiyelerini sundu.

BM Silahlı Çatışmalarda Çocuklar Özel Temsilcisi Virginia Gamba, Konsey üyelerine yaptığı sunumda, "Genel Sekreterin raporu, çocukların korunmasıyla ilgili bir dizi tavsiyede bulunuyor; birincisi, BM'nin sahadaki ihlallerin izlenmesini ve raporlanmasını uygulamaya devam etmek için yetki, personel ve finansman açısından yeterli hale getirilmesidir." dedi.

"İkinci olarak, insani yardım çalışanlarının güvenliği sağlanmalı ve çatışmanın tarafları tüm çocuklara güvenli, zamanında ve engelsiz insani yardım erişimine izin vermeli." diyen Gamba, üçüncü tavsiyenin ise bu faaliyetler için sürdürülebilir mali destek bulunması, yaşa ve engelliliğe duyarlı yeniden entegrasyon ve cinsel şiddet mağdurlarına odaklanma konularını kapsadığını belirtti.

BM Özel Temsilcisi, "çocukları korumanın ve silahlı çatışma durumlarında ihlalleri önlemenin en iyi yolunun barışı teşvik etmek ve savunmak olduğunu" vurguladı.

BM Güvenlik Konseyi, "2021 Yılı Çocuklar ve Silahlı Çatışma" adıyla hazırlanan ve geçen yılın ocak-aralık döneminde 21 ülke ve bir bölgesel alandaki (Çad Gölü Havzası) silahlı çatışma alanında çocuklara yönelik 23 bin 982 "ağır ihlali" içeren raporu inceliyor.

Rapordaki "ağır ihlaller" terimi, "çocukların öldürülmesi veya sakat bırakılması, cinsel sömürü veya tecavüz, zorla askere alma, insani yardımdan yoksun bırakma, okullara ve hastanelere saldırılar" gibi konuları kapsıyor.

YORUMLAR
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Bachelet, Çin'in hak ihlalleri raporunu görevi bitmeden açıklayacak Bachelet, Çin'in hak ihlalleri raporunu görevi bitmeden açıklayacak
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Guterres'in silahlı çatışmalarda çocukların korunmasına yönelik tavsiyeleri BMGK'ye sunuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Guterres'in silahlı çatışmalarda çocukların korunmasına yönelik tavsiyeleri BMGK'ye sunuldu - Son Dakika
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