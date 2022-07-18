Guterres, Kıbrıs Barış Gücü Misyonunun süresinin uzatılmasını istedi - Son Dakika
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Guterres, Kıbrıs Barış Gücü Misyonunun süresinin uzatılmasını istedi

18.07.2022 17:48
Guterres, Kıbrıs Barış Gücü Misyonunun süresinin uzatılmasını istedi

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Güvenlik Konseyi'ne, Kıbrıs Barış Gücü Misyonunun görev süresinin 6 ay daha uzatılmasını tavsiye etti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Güvenlik Konseyi'ne, Kıbrıs Barış Gücü Misyonunun görev süresinin 6 ay daha uzatılmasını tavsiye etti.

Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde devam eden Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında, Konsey üyeleriyle paylaştığı raporda, BM'nin Kıbrıs'taki barış gücünün süresinin Ocak 2023'ün sonuna kadar uzatılmasında fayda gördüğünü belirtti.

Genel Sekreter, raporunda, Kıbrıs'taki durumla ilgili, "Müzakerelerin tam olarak yeniden başlamasına yönelik ilerleme eksikliği, sahada yeni gerçekler için alan yaratıyor ve tek taraflı provokasyona yol açıyor. Karmaşık bölgesel ortam ve bunun Kıbrıs üzerindeki etkisi göz önüne alındığında, ilgili aktörleri itidalli olmaya ve çatışmayı çözmek için yapıcı yaklaşımlar benimsemeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Tüm tarafların iyi niyet göstermesi ve siyasi bir çözüme elverişli koşulların yaratılması gereğine dikkati çeken Guterres, şunları kaydetti:

"BM Barış Gücü'nün Kıbrıs'taki barış ve istikrara devam eden katkısı ve siyasi bir çözüm için elverişli koşulların yaratılması ışığında, Güvenlik Konseyi'ne misyonun görev süresini 3 Ocak 2023'e kadar, 6 ay uzatmasını tavsiye ediyorum."

27 Ocak'ta yayımlanan bir Güvenlik Konseyi kararına göre, Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Misyonunun mevcut görev süresi temmuz sonunda bitiyor.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

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