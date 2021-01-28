Guterres, Kıbrıslı taraflarla garantör ülkeleri mart başında bir araya getirmek istediğini ve anlaşma olursa yeni fikirlere açık olduğunu söyledi. - Son Dakika

Guterres, Kıbrıslı taraflarla garantör ülkeleri mart başında bir araya getirmek istediğini ve anlaşma olursa yeni fikirlere açık olduğunu söyledi.
28.01.2021 22:15
Guterres, Kıbrıslı taraflarla garantör ülkeleri mart başında bir araya getirmek istediğini ve anlaşma olursa yeni fikirlere açık olduğunu söyledi.
Guterres, Kıbrıslı taraflarla garantör ülkeleri mart başında bir araya getirmek istediğini ve anlaşma olursa yeni fikirlere açık olduğunu söyledi.
Mart, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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