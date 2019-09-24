Son Dakika Haberleri: Guterres: Körfez bölgesi silahlı çatışmanın eşiğinde, ABD-Çin kutuplaşması endişe verici
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Guterres: Körfez bölgesi silahlı çatışmanın eşiğinde, ABD-Çin kutuplaşması endişe verici

36 dakika önce

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, körfez ülkelerinin silahlı bir çatışmanın eşiğinde olduğunu belirterek ABD ile Çin arasında süren rekabetin dünyayı ikiye böldüğünü ve büyük endişe içerisinde olduğunu söyledi.

Guterres: Körfez bölgesi silahlı çatışmanın eşiğinde, ABD-Çin kutuplaşması endişe verici, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Körfez ülkelerinin silahlı bir çatışmanın eşiğinde olduğunu belirterek ABD ile Çin arasında süren rekabetin dünyayı ikiye böldüğünü ve büyük endişe içerisinde olduğunu söyledi.


Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde düzenlenen BM 74. Genel Kurulu Görüşmeleri'nin açılışında konuşan Guterres, öncelikle Orta Doğu ve Körfez ülkelerinde yaşanan savaşlara değindi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Körfez, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:45 
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