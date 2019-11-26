Guterres ortak basın toplantısı
6 saat önce
Basın toplantısından görüntüler Almanya Başbakanı Angela Merkel'in açıklamaları BM Genel Sekreteri Antonio Guterresin açıklamaları BERLİN - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Berlin'de bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:07 Kaynak: AA
Basın toplantısından görüntüler
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in açıklamaları
BM Genel Sekreteri Antonio Guterresin açıklamaları BERLİN - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Berlin'de bir araya geldi. Merkel ve Guterres görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.
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