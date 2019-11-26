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Guterres ortak basın toplantısı

6 saat önce

Basın toplantısından görüntüler Almanya Başbakanı Angela Merkel'in açıklamaları BM Genel Sekreteri Antonio Guterresin açıklamaları BERLİN - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Berlin'de bir araya geldi.

Basın toplantısından görüntüler

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in açıklamaları

BM Genel Sekreteri Antonio Guterresin açıklamaları BERLİN - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Berlin'de bir araya geldi. Merkel ve Guterres görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Guterres ortak basın toplantısı

Birleşmiş Milletler, Angela Merkel, Almanya, Berlin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:07 Kaynak: AA
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