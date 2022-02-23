Son dakika: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - Guterres, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'ın sözde "bağımsızlığını" tanıma kararını eleştirdi - Son Dakika
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Son dakika: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - Guterres, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'ın sözde "bağımsızlığını" tanıma kararını eleştirdi

23.02.2022 02:29

Son dakika haber... Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'ın sözde "bağımsızlığını" tanıma kararının yanlışlığına vurgu yaparak, Ukrayna sınırında yaşanan sorunun dünyanın son yıllarda küresel barışı hedef alan en büyük güvenlik krizi olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'ın sözde "bağımsızlığını" tanıma kararının yanlışlığına vurgu yaparak, Ukrayna sınırında yaşanan sorunun dünyanın son yıllarda küresel barışı hedef alan en büyük güvenlik krizi olduğunu söyledi.

New York'taki BM Genel Merkezinde basın mensuplarına konuşan Guterres, iki ülke arasındaki temas hattında artan ateşkes ihlalleri ve sahada tırmanan gerilime işaret ederek, "Ukrayna ile ilgili son gelişmelerden derinden rahatsızım. Bunca ölüm, yıkım ve yerinden edilmenin acısını çeken herkesin güvenliği ve esenliği için özellikle endişeliyim." dedi.

Afrika liderlerinin çok önemli bir zirvesini de içeren denizaşırı bir ziyareti yarıda kesip acilen BM Genel Merkezine döndüğünü belirten Genel Sekreter, "Açık konuşayım, Rusya Federasyonu'nun Donetsk ve Luhansk'ın sözde bağımsızlığını tanıma kararı, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin ihlalidir. Böyle bir tek taraflı önlem, BM'nin ilkeleriyle doğrudan çelişir." ifadesini kullandı.

"Gelmemesini içtenlikle umduğum bir an"

Genel Sektreter Antonio Guterres, "Gelmemesini içtenlikle umduğum bir an ile karşı karşıyayız." diyerek dikkat çektiği tehlikeli gidişatla ilgili, barışı koruma kavramının saptırılmasından endişe duyduğunu dile getirdi.

Guterres, üye ülkelerin kabul ettiği BM anlaşmalarına sadık kalması gerekliliğini, "BM ilkeleri alakart menü değildir. Bu gelişme, Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan Minsk Anlaşmalarına ölümcül bir darbedir." sözleriyle ortaya koydu.

Rusya'nın "Barış Gücü" olarak adlandırdığı askeri birliklerine atıfta bulunan Guterres, "Bir ülkenin birlikleri rızası olmadan başka bir ülkenin topraklarına girdiğinde, tarafsız barış gücü değildir. Barış gücü hiç değildir." şeklinde konuştu.

Genel Sekreter sözlerini, ateşkesin ve hukukun üstünlüğünün derhal tesis edilmesi çağrısında bulunarak tamamladı.

Son dakika: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - Guterres, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'ın sözde bağımsızlığını tanıma kararını eleştirdi
Son dakika: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - Guterres, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'ın sözde bağımsızlığını tanıma kararını eleştirdi
Son dakika: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - Guterres, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'ın sözde bağımsızlığını tanıma kararını eleştirdi

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Birleşmiş Milletler, Donetsk, Luhansk, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - Guterres, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'ın sözde 'bağımsızlığını' tanıma kararını eleştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - Guterres, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'ın sözde "bağımsızlığını" tanıma kararını eleştirdi - Son Dakika
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