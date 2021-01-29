Guterres, seçim sonuçlarından dolayı gerilimin arttığı Myanmar'da tarafları provokasyondan kaçınmaya çağırdı - Son Dakika

Guterres, seçim sonuçlarından dolayı gerilimin arttığı Myanmar'da tarafları provokasyondan kaçınmaya çağırdı

29.01.2021 10:29
Guterres, seçim sonuçlarından dolayı gerilimin arttığı Myanmar'da tarafları provokasyondan kaçınmaya çağırdı, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Myanmar'da seçim sonuçlarıyla birlikte artan gerilimden dolayı tüm taraflara provokasyondan kaçınmaları çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Myanmar'da seçim sonuçlarıyla birlikte artan gerilimden dolayı tüm taraflara provokasyondan kaçınmaları çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric'in yaptığı yazılı açıklamaya göre, Guterres, Myanmar'daki "son gelişmeleri büyük bir endişeyle takip ettiğini" belirterek, tüm tarafları provokasyonun her türlüsünden kaçınmaya, 8 Kasım genel seçim sonuçlarına saygı duymaya ve demokratik normlara bağlı kalmaya çağırdı.

Tüm seçim tartışmalarının yasal mekanizmalar aracılığıyla çözülmesi gerektiğini vurgulayan Guterres, BM'nin Myanmar halkı ve hükümetine, barışı, kapsamlı sürdürülebilir kalkınmayı, insan hakları ve hukukun üstünlüğünü takip etmeleri noktasında desteğinin altını çizdi.

Myanmar seçim komisyonu ordunun iddialarını reddetti

Öte yandan, Myanmar'da seçim komisyonu, iktidardaki Aung San Suu Çii'nin partisinin zaferiyle sonuçlanan seçimde ordunun sonuçların belirlenmesinde hile yapıldığı iddialarını yalanladı.

Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, 27 Ocak'ta, kanunların düzgün şekilde uygulanmaması halinde anayasanın feshedilebileceğini söylemişti.

Ordunun desteklediği ana muhalefetteki Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisi (USDP), 26 Kasım 2020'de, Myanmar'da 8 Kasım'da düzenlenen ve iktidardaki Demokrasi İçin Ulusal Birlik Partisinin (NLD) kazandığı seçimde oyların yeniden sayılması çağrısında bulunmuştu.

Devlet Konseyi Başkanı ve Dışişleri Bakanı Ang San Suu Çi'nin liderliğindeki NLD partisi seçimde 642 sandalyeli ulusal meclisteki 346 sandalyeyi kazanarak hükümet kurabilecek çoğunluğa ulaşmıştı.

Ordunun desteklediği ana muhalefetteki USDP 25 sandalye ile ikinci sırada yer alırken Şan eyaletindeki etnik grupları temsil eden Demokrasi İçin Şan Milletleri Partisi (SNLD) 15 sandalyeyle üçüncü parti olmuştu.

Myanmar'da ordunun 2008'de hazırladığı anayasa, iktidar partisinin meclisin kontrolünü sağlamasına engel oluyor. Ordu, anayasanın değiştirilmesini önleyebilmek için meclis üyelerinin yüzde 25'ini seçim olmadan atıyor. Ayrıca bazı kilit bakanlıklara da askerlerin elinde bulunduğundan, hükümet üzerinde de doğrudan kontrol uyguluyor.

İki meclisli parlamenter sistemle yönetilen Myanmar'ın Senatosu 224, Temsilciler Meclisi 440 üyeden oluşuyor.

Ordu tarafından 56 senatör ve 110 milletvekilinin atandığı ülkede, her iki meclisten toplam 322 sandalye elde eden parti, hükümet kuracak çoğunluğu sağlıyor.

İngiltere'nin Asya'dan Sorumlu Devlet Bakanı Nigel Adams, Myanmar'daki seçimlerde azınlıkların bulunduğu bölgelerde seçime katılımın engellendiğini, Myanmarlı yetkililerin ilk fırsatta buralarda "özgür ve adil seçimleri" yapması gerektiğini ifade etmişti.

Avrupa Birliği (AB) de Myanmar hükümetine çağrı yaparak ülkedeki demokratik sürece, Arakanlı Müslümanlar dahil tüm etnik, dini ve azınlık grupların dahil edilmesini istemişti.

Ülkede, 8 Kasım seçimlerinde 5 milyonu ilk kez olmak üzere 37 milyon seçmen oy kullanmış, yaklaşık 7 bin aday, toplam 1171 ulusal ve yerel meclislerdeki sandalye için yarışmıştı.

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Myanmar, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Guterres, seçim sonuçlarından dolayı gerilimin arttığı Myanmar'da tarafları provokasyondan kaçınmaya çağırdı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan seçim anketinde diğer partilerin oy oranları da netleşti Mesut'a lisans çıkması için Gustavo 700 bin euro, Serdar Aziz ise 2 milyon maaşında indirim yaptı Sağlık Bakanı Koca, Güney Afrika varyantı için uyardı: Çok daha tehlikeli ve ölümcül Son Dakika! 700 bini aşkın kamu işçisinin ilave ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor Hastanede korona tedbirlerini hatırlatan güvenlik görevlisini 20 kişi dövdü! Dehşet anları kamerada Nevşin Mengü'ye "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 olumlu yanını söyle" dediler, övgüleri peş peşe sıraladı Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım İsmail Küçükkaya'dan şaşırtan Fatih Portakal itirafı: Oturup yemek yemişliğim yok
Survivor'da korku dolu anlar! Gece yarısı yarışmacı olduğu yere yığılıp kaldı Survivor'da korku dolu anlar! Gece yarısı yarışmacı olduğu yere yığılıp kaldı         
10:35
Gizlilik sözleşmesiyle ağır yara alan WhatsApp'tan platforma bilgisayardan girenler için önemli yenilik Gizlilik sözleşmesiyle ağır yara alan WhatsApp'tan platforma bilgisayardan girenler için önemli yenilik         
10:22
Triger kayışıyla dayak yiyen çırak, ustasına verilen cezaya isyan etti: Dayak yediğimle kaldım Triger kayışıyla dayak yiyen çırak, ustasına verilen cezaya isyan etti: Dayak yediğimle kaldım         
09:52
Zihinsel engelli genç kız, ailesinin birikimi olan altınları da alarak evden kaçtı Zihinsel engelli genç kız, ailesinin birikimi olan altınları da alarak evden kaçtı         
09:43
Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı         
09:24
"Instagram'ı kapatıp gidiyorum" diyen Deniz Akkaya çırılçıplak pozunu paylaştı         
08:24
Meteoroloji alarm verdi! Birçok ilde yoğun kar bekleniyor Meteoroloji alarm verdi! Birçok ilde yoğun kar bekleniyor         
07:59
Defne Samyeli'ne büyük şok! Oturduğu evden çıkarılacak Defne Samyeli'ne büyük şok! Oturduğu evden çıkarılacak         
07:38
Eskişehir dünyanın en güvenli 8. şehri oldu Eskişehir dünyanın en güvenli 8. şehri oldu         
00:08
Uzun süredir ortalarda görünmeyen Azerbaycan Genelkurmay Başkanı'nın görevden alındığı doğrulandı Uzun süredir ortalarda görünmeyen Azerbaycan Genelkurmay Başkanı'nın görevden alındığı doğrulandı         
22:51
Bisikletli tacizciye gençlerden sokak ortasında meydan dayağı Bisikletli tacizciye gençlerden sokak ortasında meydan dayağı         
18:45
İki gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu İki gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu         
15:47
Yüz yüze eğitim için Bakan Selçuk'un açıkladığı 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi Yüz yüze eğitim için Bakan Selçuk'un açıkladığı 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi         
15:40
Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi         
15:35
Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini "aşı milliyetçiliği" paylaşımıyla bozdu         
15:25
16 yaşındaki genç kız, TikTok videosu çektiği sırada silahlı bir saldırgan tarafından katledildi 16 yaşındaki genç kız, TikTok videosu çektiği sırada silahlı bir saldırgan tarafından katledildi         
14:47
TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi         
13:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2021 10:43:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Guterres, seçim sonuçlarından dolayı gerilimin arttığı Myanmar'da tarafları provokasyondan kaçınmaya çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei