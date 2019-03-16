Son Dakika Haberleri: Guterres'ten Acil "İdlib" Çağrısı

Guterres'ten Acil "İdlib" Çağrısı

1 saat önce

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin İdlib kentindeki çatışmaların artmasından son derece endişe duyduğunu belirterek, tüm taraflara İdlib'de ateşkesin sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Guterres'ten Acil
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin İdlib kentindeki çatışmaların artmasından son derece endişe duyduğunu belirterek, tüm taraflara İdlib'de ateşkesin sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Guterres yazılı bir açıklama yaparak, İdlib'deki çatışmaların son haftalarda arttığına ve Suriye'nin kuzeydoğu ve kuzeybatısında binlerce kişinin yeni bir felaket korkusuyla yaşadığına dikkati çekti.

Suriye'de savaşın, dokuzuncu yılına girdiğine dikkati çeken Guterres, tüm taraflara acil çağrıda bulundu.

İdlib'de ateşkesin sürdürülmesi için tüm tarafların taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Guterres, "Ülke çapında ateşkes için İdlib'de ateşkes gerekli." değerlendirmesinde bulundu.

Herhangi bir askeri operasyonun tasarlandığı, planlandığı ve ya yürütüldüğü durumlarda, uluslararası insani hukuka tam anlamıyla saygı gösterilmesi çağrısı yapan Guterres, savaşta en ağır bedeli, çoğu kadın ve çocuk masum sivillerin ödediğini hatırlattı.

Suriye'de 11,7 milyon kişinin korunmaya ve yardıma muhtaç olduğunu ifade eden Guterres, insani erişimin ve yardımların sürdürülebilir olması çağrısı yaptı.

Guterres, tarafların krize siyasi süreç bulunması konusunda ciddi anlamda ilerleme kaydetmesi içinse güçlü bir uluslararası desteğe ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 05:04 Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Suriye, İdlib, Güncel
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