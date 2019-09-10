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Guterres'ten Afganistan raporu

1 saat önce

BİRLEŞMİŞ BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan hükümeti ve uluslararası güçlerin operasyonlarına rağmen terör örgütü DEAŞ'ın Afganistan'da güç toplamayı sürdürdüğünü bildirdi.

Guterres'ten Afganistan raporu, System.String[]

BİRLEŞMİŞ BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan hükümeti ve uluslararası güçlerin operasyonlarına rağmen terör örgütü DEAŞ'ın Afganistan'da güç toplamayı sürdürdüğünü bildirdi.

Guterres, BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu raporda, temmuz ayı ortalarından eylül başına kadar Afganistan'da DEAŞ ile bağlantılı 183 olayın meydana geldiğine, bu sayının 2018'in aynı döneminde 93 olduğuna dikkat çekerek, terör örgütünün Afganistan'da güç toplamaya devam ettiğini belirtti.

ABD ile Taliban arasındaki barış müzakerelerinin, Afganistan'da taraflar arasındaki diyaloğun ve barış konusunda güçlenen bölgesel uzlaşı çabalarının, yakında resmi bir barış sürecinin başlayabileceği yönünde ihtiyatlı da olsa iyimserliğin artmasını sağladığını belirten Guterres, barış sürecinin, "geniş uzlaşı temeline dayanması", tüm Afganların haklarını koruması ve kapsayıcı olması halinde ayakta durabileceğini kaydetti.

BM Genel Sekreteri Guterres, Taliban ile Afganistan hükümeti arasında doğrudan görüşme yapılması çağrısını da yineledi.

Raporda, Afganistan'da 28 Eylül'de yapılacak cumhurbaşkanı seçimine yönelik tehditleri de değinen Guterres, Taliban ile diğer silahlı örgütlere, "seçim görevlilerini, adayları ve seçmenleri tehdit etmekten vazgeçmeleri" çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Taliban arasında yapılan ve askıya alınan barış müzakerelerini "ölü" olarak yorumlamıştı.

Trump, Kuzey Carolina eyaletine hareketinden önce Beyaz Saray bahçesinde basına önceki gün "askıya aldığını" açıkladığı ABD-Taliban ilişkilerine dair bir soru üzerine Trump, "Müzakereler öldü." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı, bir ABD askerinin de öldüğü Kabil'deki son saldırıdan dolayı Taliban ile devam eden barış görüşmelerini durdurduğunu açıklamıştı.

Trump ayrıca Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve bazı Taliban liderleri ile Camp David'de önceki gün yapılması planlanan gizli görüşmelerin de iptal edildiğini duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler, Afganistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:00 Kaynak: AA
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