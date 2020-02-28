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Guterres'ten İdlib açıklaması: Sürdürülebilir tek yol BM denetiminde siyasi çözüm
6 saat önce
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin kuzeybatısında artan gerginlik ve Türk askerlerinin hayatını kaybetmesinden ''derin endişe'' duyduğunu belirterek, İdlib'de ateşkes çağrısını yineledi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin kuzeybatısında artan gerginlik ve Türk askerlerinin hayatını kaybetmesinden "derin endişe" duyduğunu belirterek, İdlib'de ateşkes çağrısını yineledi.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yazılı bir açıklama yapan Guterres, Suriye'nin kuzeybatısında artan gerginliği ve "düzinelerce" Türk askerlerinin hava saldırılarında hayatını kaybetmesini endişeyle takip ettiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:19
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