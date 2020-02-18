Guterres'ten "Kamerun'da ordunun suçlandığı sivil ölümler soruşturulsun" çağrısı - Son Dakika
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Guterres'ten "Kamerun'da ordunun suçlandığı sivil ölümler soruşturulsun" çağrısı

6 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kamerun'un Anglofon (İngilizce konuşulan) Kuzey Batı bölgesinde bir köyde cuma günü sivillerin öldürüldüğü iddialarının araştırılması gerektiğini bildirdi.

Guterres'ten

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kamerun'un Anglofon (İngilizce konuşulan) Kuzey Batı bölgesinde bir köyde cuma günü sivillerin öldürüldüğü iddialarının araştırılması gerektiğini bildirdi.

BM Genel Sekreteri Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, Guterres'in Ngarbuh köyüne 14 Şubat'a düzenlenen saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu sivillerin öldürüldüğüne dair iddiaların endişe verici olduğunu belirttiğini aktardı.

Dujarric, Guterres'in, yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ilettiğini ve Kamerun hükümetini olaya ilişkin soruşturma açmaya davet ettiğini duyurdu.

Ordudan "talihsiz kaza" açıklaması

Ndonga Mantung beldesinin Ngarbuh köyünde, cuma günü 14'ü çocuk 22 kişinin askerler tarafından vurulduğu ileri sürülmüştü.,

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, olayın bölgede devam eden güvenlik operasyonları sırasında meydana gelen "talihsiz bir kaza" olduğu belirtilmiş, 7 teröristin öldürüldüğü çatışma sırasında 1 anne ve 4 çocuğunun hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney Batı ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere, İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016'nın son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Son verilere göre, Anglofon krizinde en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 530 bin kişi ülke içinde yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

Birleşmiş Milletler, Kamerun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:30 Kaynak: AA
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