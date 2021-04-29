- Guterres'ten Kıbrıs açıklaması: "Resmi görüşmelerin başlaması için ortak zemin bulamadık" - Son Dakika

- Guterres'ten Kıbrıs açıklaması: "Resmi görüşmelerin başlaması için ortak zemin bulamadık"

29.04.2021 14:10
- Guterres'ten Kıbrıs açıklaması:

- Guterres'ten Kıbrıs açıklaması: "Resmi görüşmelerin başlaması için ortak zemin bulamadık" Birleşmiş Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cenevre'de üç gün süren 5+BM gayriresmi Kıbrıs toplantısında, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik resmi görüşmelerin başlaması için yeterli zemin...

- Guterres'ten Kıbrıs açıklaması: "Resmi görüşmelerin başlaması için ortak zemin bulamadık"

CENEVRE - Birleşmiş Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cenevre'de üç gün süren 5+BM gayriresmi Kıbrıs toplantısında, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik resmi görüşmelerin başlaması için yeterli zemin bulamadıklarını açıkladı. İki, üç ay sonra yeniden görüşme yapılması konusunda mutabık kalındığını ifade eden Guterres, "Kolay bir toplantı değildi" dedi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler öncülüğünde Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansın son gün oturumu gerçekleştirildi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 27 Nisan'da başlayan ve bugün tamamlanan toplantıların ardından açıklamalarda bulundu. Guterres Kıbrıs sorununa çözümüne yönelik ortak zemin bulamadıklarını ifade ederek, "Henüz yeterli ortak zemin bulamadık. Ancak ben vazgeçmiyorum. Benim gündemim basit. Birlikte barış ve güvenlik içinde yaşamayı hak eden Kıbrıslıların refahı ve güvenliği için mücadele etmektir" diye konuştu.

Üç gün süren gayriresmi toplantılarda Kıbrıs'taki iki tarafın ortaya sunduğu tutumlarına ilişkin bilgi veren Guterres, tarafların ortak zemin bularak resmi müzakerelerin başlaması hedefiyle yakın zamanda yapılacak bir sonraki 5+BM toplantısında bir araya gelme konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti. Guterres, "Biz, bu diyaloğun devam etmesi için elimizden gelen her şeyi yapma konusunda ve olumlu sonuçlara ulaşmada kararlıyız" dedi.

2-3 ay sonra yeniden görüşme planı

Guterres, "Ben vazgeçmiyorum. Biz, 2-3 ay sonra yapılması planlanan bir sonraki görüşme için olası en iyi koşulların oluşturulması için danışmalarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Bir sonraki görüşmenin zamanlaması olarak 2-3 ay sonrasının yararlı olacağı konusunda mutabakata varıldığını belirten Guterres, çok uzun bir aranın yararlı olmayacağını, çok kısa bir aranın ise olumlu gelişmenin sağlanmasına imkan vermeyeceği açısından bu süreyi belirlediklerini vurguladı.

"Kolay bir toplantı değildi"

Guterres, Kıbrıs Türk tarafının Crans Montana da dahil bugüne kadar Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik yapılan görüşmelerin başarısız olduğunu, iki toplumlu, iki bölgeli federal çözüm modelinin tükendiğini ve iki devletin iş birliğine dayalı bir çözüm modeli önerdiğini aktardı. Guterres, Rum tarafının tutumunun ise siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu, iki bölgeli federal çözüm modeli ve resmi müzakerelerin Crans Montana'dan kaldığı yerden başlaması yönünde olduğunu söyledi.

"Kolay bir toplantı değildi" diyen BM Genel Sekreteri Guterres, üç gün süren Cenevre toplantılarında gerek tüm tarafların katıldığı toplantıların gerekse taraflar arasında ikili görüşmelerin yapıldığını belirtti.

Guterres, görüşmelere ilişkin olarak kendisinin BM Güvenlik Konseyine rapor vereceğini de kaydetti.

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, İsviçre, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Guterres'ten Kıbrıs açıklaması: 'Resmi görüşmelerin başlaması için ortak zemin bulamadık' - Son Dakika


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