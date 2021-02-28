Guterres'ten KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a Cenevre'deki toplantıya davet - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Nisan'da Cenevre'de yapılacak 5+BM gayrıresmi Kıbrıs toplantısına ilişkin davetinin KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a ulaştığını açıkladı.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol yaptığı yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 27-29 Nisan 2021 tarihleri arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacak 5+BM gayrıresmi Kıbrıs toplantısına ilişkin davetinin KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a ulaştığını belirtti. Toplantının amacının resmi müzakerelerin başlatılabilmesi için taraflar arasında ortak bir zemin bulunup bulunmadığını saptamak olduğunu kaydeden Doğruyol, Tatar'ın bu davete olumlu yanıtını KKTC New York Temsilciliği aracılığıyla 1 Mart 2021 Pazartesi günü ulaştıracağını ifade etti. - LEFKOŞA