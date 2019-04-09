Son Dakika Haberleri: Guterres'ten Libya'daki Operasyonların Derhal Durdurulması Çağrısı

Guterres'ten Libya'daki Operasyonların Derhal Durdurulması Çağrısı

21 dakika önce

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'daki askeri operasyonların derhal durdurulması çağrısında bulundu.

Guterres'ten Libya'daki Operasyonların Derhal Durdurulması Çağrısı, System.String[]
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'daki askeri operasyonların derhal durdurulması çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dün geç saatlerde yaptığı açıklamada General Halife Hafter güçlerinin Tripoli'nin tek işleyen havalimanına hava saldırısı düzenlemesinin ardından Libya'daki askeri operasyonların derhal durdurulması çağrısında bulundu. Guterres, Libya Ulusal Ordusu (LNA) uçağının Mitiga Havaalanı'na düzenlediği hava saldırısı da dahil olmak üzere Trablus ve çevresinde artan gerginliği şiddetle kınadığını bildirdi. Birleşmiş Milletlere göre Hafter'in saldırısından sonra binlerce kişi başkent Trablus'tan kaçmak zorunda kaldı.

BM'nin Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame ise, "Bu saldırı sivil altyapıya yönelik saldırıları yasaklayan uluslararası hukukun ciddi bir ihlalini teşkil ediyor" ifadelerini kullandı.

AB'nin Dış Politika Sorumlusu Federica Mogherini, AB dışişleri bakanlarıyla yaptığı görüşmelerden sonra, "Libyalı liderlere ve özellikle Hafter'e tüm askeri faaliyetleri durdurması ve müzakere masasına dönmesi için çağrıda bulunuyorum" demişti.

Hava trafiği durduruldu

Ulusal havayolu şirketi Libyan Airlines sözcüsü, bombalamadan sonra yaptığı açıklamada sivil havacılık otoritesinin bir sonraki duyuruya kadar hava trafiğini durdurmaya karar verdiğini açıkladı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamıştı. UMH'ye bağlı birliklerin sözcüsü Muhammed Kanunu, Hafter'e bağlı güçlere karşı UMH'nin "Burkan al-Gadab (Öfke Volkanı)" operasyonunu başlattığını bildirmişti. Hafter'e bağlı güçler 2014'ten beri kullanılmayan Trablus Uluslararası Havaalanı'nda 6 Nisan'da tam kontrolü sağlamış, Libya hükümet kuvvetleri ise Tripoli Havaalanı'nı korumak için karşı saldırı başlatmıştı. LMO, sabah saatlerinde Libya'nın başkenti Tripoli'ye yaklaştığını ancak meskun mahallere girmekten kaçındığını açıklamıştı. İki taraf arasında çıkan çatışmalarda 32 kişi ölmüş, 50 kişi de yaralanmıştı. - NEW YORK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:25 Kaynak: İHA

Trablus, Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler, Libya, Güncel
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