Son Dakika Haberleri: Guterres'ten Müslümanlarla Dayanışma ve İslamofobi ile Mücadele Çağrısı

Guterres'ten Müslümanlarla Dayanışma ve İslamofobi ile Mücadele Çağrısı

21 dakika önce

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısından dehşete düştüğünü belirterek, Müslümanlarla dayanışma ve İslamofobi ile şiddete varan her türlü aşırıcılıkla küresel mücadele çağrısında bulundu.

Guterres'ten Müslümanlarla Dayanışma ve İslamofobi ile Mücadele Çağrısı, System.String[]
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısından dehşete düştüğünü belirterek, Müslümanlarla dayanışma ve İslamofobi ile şiddete varan her türlü aşırıcılıkla küresel mücadele çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Guterres, Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki iki camiye yönelik terör saldırısının dehşet verici olduğunu ifade ederek, saldırılarda hayatını kaybedenlerin aileleri, yakınları, Yeni Zelanda hükümeti ve halkına taziyelerini iletti.

Camilerin ve tüm ibadet yerlerinin kutsallığına dikkati çeken Guterres, Müslümanların kutsal gününde matemli Müslüman toplumu ile dayanışma çağrısı yaptı.

Guterres, İslamofobi ve şiddete varan her türlü aşırıcılıkla küresel mücadele çağrısında da bulundu.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı esnasında on dakika arayla 2 camiye yapılan silahlı terör saldırılarında 49 kişi yaşamını yitirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 08:23 Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Yeni Zelanda, Güncel
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