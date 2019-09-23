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Guterres'ten Suriye açıklaması

43 dakika önce

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye Anayasa Komitesinin önümüzdeki haftalarda Cenevre'de toplanacağını duyurdu.

Guterres'ten Suriye açıklaması, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye Anayasa Komitesinin önümüzdeki haftalarda Cenevre'de toplanacağını duyurdu.


Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu görüşmelerine ev sahipliği yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin anayasal sürecine ilişkin açıklama yaptı. Suriye için anayasa komisyonunun kurulmasının, uzun zamandır devam eden bir barış sürecinde atılması beklenen bir adım olduğunu ifade ederek, Bu, Birleşmiş milletler tarafından Cenevre'de sağlanacak" dedi.


Guterres, Suriye Anayasa Komitesinin önümüzdeki haftalarda toplanacağını kaydetti.


BM, söz konusu komiteyi Suriye'de en az 8 yıldır devam eden savaşı son erdirecek siyasi bir çözüm bulma çabalarından bir sonraki adım olarak görüyor. - NEW YORK

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:15 Kaynak: İHA
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