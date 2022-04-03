Guterres, Ukrayna'da 410 sivilin cesedinin bulunmasıyla ilgili soruşturma çağrısı yaptı - Son Dakika
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Guterres, Ukrayna'da 410 sivilin cesedinin bulunmasıyla ilgili soruşturma çağrısı yaptı

03.04.2022 23:30
Guterres, Ukrayna'da 410 sivilin cesedinin bulunmasıyla ilgili soruşturma çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki kurtarılan bölgelerde çok sayıda sivilin cesedinin bulunması üzerine, bu ölümlerin araştırılması için bağımsız bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki kurtarılan bölgelerde çok sayıda sivilin cesedinin bulunması üzerine, bu ölümlerin araştırılması için bağımsız bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Rus ordusunun, Kiev yakınlarındaki bölgelerden çekilmesinin ardından ortaya çıkan görüntüler ve yaşanan sivil can kayıpları tartışmalara yol açtı.

Guterres, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Buça şehrinde öldürülen sivillerin cesetlerinin kendisini şok ettiğini söyledi.

Sivil ölümlerine ilişkin soruşturma başlatılması çağrısında bulunan Guterres, "Bağımsız bir soruşturma, etkili bir hesap verebilirlik için gerekli." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.

Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirmişti.

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Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Kiev, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Guterres, Ukrayna'da 410 sivilin cesedinin bulunmasıyla ilgili soruşturma çağrısı yaptı - Son Dakika
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