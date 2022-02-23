Guterres, Ukrayna'nın egemenliğine saygı duyulmasını istedi - Son Dakika
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Guterres, Ukrayna'nın egemenliğine saygı duyulmasını istedi

23.02.2022 19:27
Guterres, Ukrayna'nın egemenliğine saygı duyulmasını istedi

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna sınırındaki Rus askeri ihlallerinin "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine" aykırı olduğunu belirtti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna sınırındaki Rus askeri ihlallerinin "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine" aykırı olduğunu belirtti.

Guterres, New York'taki BM Genel Kurulu'nda dışişleri bakanlarına hitap etti.

BM'nin 25. yılında alınan "Dost İlişkiler Bildirgesi" kararına atıfta bulunan Guterres, Rusya'nın, Ukrayna'nın ayrılıkçı bölgelerinin sözde "bağımsızlığını" tanımasının BM üye devletlerinin arasındaki dostane ilişkileri tanımlayan iş birliği bildirgesine uymadığını vurguladı.

Guterres, "Genel Kurul'un diğer kararları da Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde egemenliğinin, siyasi bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün tamamen arkasındadır." ifadesini kullandı.

BM Güvenlik Konseyi'nin onayladığı Minsk antlaşmalarına da dikkati çeken Guterres, "Minsk anlaşmaları, bir dizi yaşam destek cihazı sayesinde yoğun bakım ünitesinde hayatta kalıyordu ama şimdi bu cihazların bağlantısı kesildi." dedi.

Guterres, Ukrayna'da çatışmanın genişlemesi durumunda şiddetin "görülmemiş bir ölçekte" artabileceğine, bundan en fazla kadın ve çocukların etkileneceğine işaret etti.

Salonda bulunanlara, "Bu tehlikeli durumu uçurumun ötesine taşıyacak eylem ve açıklamalara yer yoktur." şeklinde seslenen Guterres, ihtilafların barışçıl yollarla çözümüne yönelik tüm yolların denenmesi çağrısında bulundu.

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Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Ukrayna, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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