Guti'den 35 Bin Beğenili Antalya Fotoğrafı
50 dakika önce
BEŞİKTAŞ yardımcı antrenörü İspanyol Guti Hernandez'in sosyal medyadan yaptığı Antalya paylaşımı 35 bin beğeni aldı.
BEŞİKTAŞ yardımcı antrenörü İspanyol Guti
Hernandez'in sosyal medyadan yaptığı Antalya
paylaşımı 35 bin beğeni aldı.
Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında bugün deplasmanda Antalyaspor
ile karşılaşacak olan Beşiktaş
kafilesi dün Antalya'ya geldi. Takımla birlikte Antalya'ya gelen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş
'in yardımcılarından, Real Madrid
ve Beşiktaş'ın dünyaca ünlü eski futbolcusu Guti Hernandez, sosyal medyadaki hesabından Antalya fotoğrafı paylaştı. Instagram
'da 619 bin takipçisi bulunan İspanyol Guti Hernandez paylaşımında, "Ne kadar da güzelsin Türkiye. Biz Antalya'dayız. Yarın maçımız var" sözleriyle yaptığı paylaşımı 35 bin kişi beğenirken, yüzlerce de yorum aldı.
- Antalya
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:54 Kaynak: DHA
Beşiktaş'tan Alman Gazetesi Bild'in "İflas Ediyorlar" Haberine Açıklama
Boşanmak İsteyen Eşini Yatak Odası Görüntüleriyle Tehdit Ettiği İddia Edilen Koca: Ailesi, Eşimi Bana Karşı Kullanıyor
Saba Tümer, Gençlik Fotoğrafıyla Takipçilerini Şaşırttı
Seda Akgül'den Olay Yaratan Paylaşım: Çok Yılan Öptüm, En Masumu Buydu