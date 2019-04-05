Guti: "Gelecek Sezon Teknik Direktör Olmak İstiyorum"

Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük yapan Guti, gelecek sezon teknik direktörlük yapmak istediğini söyledi.

Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük yapan Guti, gelecek sezon teknik direktörlük yapmak istediğini söyledi.



Bir dönem siyah-beyazlı takımın formasını da terleten eski İspanyol yıldız Guti, Marca gazetesine açıklamalarda bulundu. Sezon sonunda Şenol Güneş'in Milli Takım'ın başına geçecek olmasıyla Beşiktaş Teknik Direktörlüğü için adı geçen Guti, "Gelecek sezon teknik direktör olarak çalışmayı hedefliyorum" dedi.



"Kariyerimi geliştirmeye çalışıyorum"



Guti, "Beşiktaş'ta antrenör olarak önemli bir tecrübe ediniyorum. Açıkçası böyle bir konumda olduğum için mutluyum. Kariyerimi geliştirmeye çalışıyorum. Burası gelişimim için bana yardımcı oluyor. Olmak istediğim konuma gelmem için destek oluyor. Kolay ve basit olmadığını biliyorum, bu bir gerçek" ifadelerini kullandı.



"Beşiktaş'ta mutluyum"



Bir dönem Real Madrid'in altyapı takımının başında görev alan Guti, "Real Madrid'in altyapı takımını yönetmekle Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olmak arasında fark var. Genç takımda kazanmak istiyorsun ama asıl futbolcuların eğitilmesini hedefliyorsun. Profesyonel olmalarını istiyorsun. Beşiktaş ise kupalar kazanmak zorunda olan ve savaşan bir kulüp. Süper Lig'de yarışmak kolay değil. İşler iyi gitmezse bunun karmaşık olacağını biliyordum. Tecrübe kazanıyorum ve Beşiktaş'ta mutluyum" diye konuştu.



"Büyük bir coşkuyla bekliyorum"



Gelecek sezon Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağıyla ilgili konuşan Guti, "Real Madrid'den ayrıldım çünkü gelişmeliydim. Gelecek sezon teknik direktör olarak çalışmak istiyorum. Beşiktaş'ta mutluyum ama gelecekte ne olacağını bilemezsiniz. Şu anda attığım adımlardan memnunum. Heyecanlı bir şekilde, büyük bir coşkuyla bekliyorum. Bu yaz olacağını umuyorum" şeklinde konuştu.



İspanyol antrenör, "Şu anda hem kafa olarak hem de teknik anlamda kendimi hazırlıyorum. Birinci teknik adamlığa hazırlanıyorum. Bunun için de her şeyi yapmalıyım, biliyorum" dedi. - İSTANBUL

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