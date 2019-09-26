Guti: Güçlü ol İstanbul

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve antrenörlük yapan dünyaca ünlü futbol adamı Guti Hernandez'den İstanbul'a geçmiş olsun mesajı geldi. Twitter'dan Türkçe ve İspanyolca olarak "Güçlü ol İstanbul" mesajı geldi.







çok güç Istanbul ????????????,mucha fuerza Istanbul ??????.



— GUTI (@GUTY14HAZ) September 26, 2019