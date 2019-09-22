Guti'nin başı belada!

Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve yardımcı antrenörü Guti, eşi Romina Belluscio ile eski eşi Arantxa de Benito'nun medya üzerinden girdiği polemik nedeniyle zor günler geçiriyor. İkili arasındaki tartışmayı başlatan tarafsa Real Madrid efsanesinden Enzo adında bir oğlu bulunan televizyon sunucusu Belluscio oldu.



Antena 3 televizyonunda yayınlanan Espejo Publico programında konuşan 40 yaşındaki seksi sunucunun "Madrid'de ne kadar kalacağımızı bilmiyorum. Ancak üçümüzün birlikte olduğu her yer bizimdir." şeklindeki sözleri Guti'nin Zayra ve Aitor adındaki diğer iki çocuğunun annesi Benito'yu bir hayli öfkelendirdi.



Telecinco kanalındaki Sabado Deluxe programına konuk olan Benito, Belluscio'nun çocuklar üzerinden yaptığı ayrımcılığın hoş olmadığını söylerken "Guti, Zayra'yı artık aile tatillerinde yanına almıyor. Kızım, babasına bu durumun nedenini sordu. Ancak az evvel size söylediğim yanıtı aldı. Bu yüzden kendini kötü hissetti ve ağlayarak beni aradı. Benim çocuklarım babalarını çok sever. Guti de Romina'yla olan ilişkisine kadar onlara iyi babalık yapıyordu." ifadelerini kullandı.