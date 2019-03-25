Son Dakika Haberleri: Güveli'den Kaymakam Koşal'a Ziyaret

Güveli'den Kaymakam Koşal'a Ziyaret

1 saat önce

Kavak İlçe Emniyet Müdürü Vekili Seyfettin Güveli, Kaymakam Recep Koşal'ı makamında ziyaret etti.

Güveli'den Kaymakam Koşal'a Ziyaret, System.String[]
Kavak İlçe Emniyet Müdürü Vekili Seyfettin Güveli, Kaymakam Recep Koşal'ı makamında ziyaret etti.

Güveli ziyaretinde, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin huzur ve güven içinde yapılması için ilçede aldıkları önlemler hakkında bilgi verdi.

Koşal, Güveli'ye teşekkür ederek, seçim öncesi mahallelerde gereken inceleme ve araştırmaların yapılmasını, gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Sandık güvenliğinin çok önemli olduğuna işaret eden Koşal, "31 Mart seçimlerinde bizlere asayiş yönünden önemli görevler düşüyor. Vatandaşların güvenli ve sağlıklı bir şekilde oy kullanabilmeleri için sandık mahallinde gereken her türlü güvenlik tedbirlerini almalıyız. Yine sandıklar seçim kuruluna teslim edilinceye kadar da güvenliğini sağlamamız gerekir. Ayrıca gerekli görülen yerlere personel ilavesi yapalım." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:07 Kaynak: AA

Huzur, Kavak, Güncel
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