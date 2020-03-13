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Güvelik kaynakları: "Gözlem noktalarına herhangi bir saldırı olması durumunda en ağır şekilde...
6 saat önce
Güvelik kaynakları: "Gözlem noktalarına herhangi bir saldırı olması durumunda en ağır şekilde karşılık verilecek.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:14 Kaynak: İHA
Güvelik kaynakları: "Gözlem noktalarına herhangi bir saldırı olması durumunda en ağır şekilde karşılık verilecek." - ANKARA
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