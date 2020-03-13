Güvelik kaynakları: "Gözlem noktalarına herhangi bir saldırı olması durumunda en ağır şekilde... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Güvelik kaynakları: 'Gözlem noktalarına herhangi bir saldırı olması durumunda en ağır şekilde... - Son Dakika

Güvelik kaynakları: "Gözlem noktalarına herhangi bir saldırı olması durumunda en ağır şekilde...

6 saat önce

Güvelik kaynakları: "Gözlem noktalarına herhangi bir saldırı olması durumunda en ağır şekilde karşılık verilecek.

Güvelik kaynakları:

Güvelik kaynakları: "Gözlem noktalarına herhangi bir saldırı olması durumunda en ağır şekilde karşılık verilecek." - ANKARA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:14 Kaynak: İHA
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