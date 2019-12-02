Son Dakika › Güncel › Güvelik Kaynakları: 'NATO içerisinde prosedür, usuller var. Onlar normal şekilde işliyor. - Son Dakika
Güvelik Kaynakları: "NATO içerisinde prosedür, usuller var. Onlar normal şekilde işliyor.
6 saat önce
Güvelik Kaynakları: "NATO içerisinde prosedür, usuller var. Onlar normal şekilde işliyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:02 Kaynak: İHA
Güvelik Kaynakları: "NATO içerisinde prosedür, usuller var. Onlar normal şekilde işliyor. 'Türkiye şantaj yapıyor' gibi ifadeler kabul edilebilir değil." - ANKARA
Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı süresi içerisindeki ilk vetosu kendi partisine Türk diplomat paylaştı, Yunan basını ayağa kalktı: Sınırlar değişti! Kriz sonrası Altun'dan NATO'ya çağrı: Endişelerimize yönelik destek beklemekteyiz İstanbul'un deprem tehlikesi çalıştayda konuşuldu