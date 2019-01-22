Güven: "24 Haziran Seçimlerinde 736 İken Bu Seçim Döneminde Beyan Edilen Yerleşim Yerinde...
37 dakika önce
Güven: "24 Haziran seçimlerinde 736 iken bu seçim döneminde beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı için kaydı dondurulan seçmen sayısı 56 bin 495"
Güven: "24 Haziran seçimlerinde 736 iken bu seçim döneminde beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı için kaydı dondurulan seçmen sayısı 56 bin 495"
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:06 Kaynak: AA
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