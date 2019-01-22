Son Dakika Haberleri: Güven: "24 Haziran Seçimlerinde 736 İken Bu Seçim Döneminde Beyan Edilen Yerleşim Yerinde...

Güven: "24 Haziran Seçimlerinde 736 İken Bu Seçim Döneminde Beyan Edilen Yerleşim Yerinde...

37 dakika önce

Güven: "24 Haziran seçimlerinde 736 iken bu seçim döneminde beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı için kaydı dondurulan seçmen sayısı 56 bin 495"

Güven:
Güven: "24 Haziran seçimlerinde 736 iken bu seçim döneminde beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı için kaydı dondurulan seçmen sayısı 56 bin 495"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:06 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! YSK Başkanı Sadi Güven: Bugün İtibarıyla Türkiye'deki Seçmen Sayısı 57 Milyon 93 Bin 985 Kişidir Son Dakika! VakıfBank, Takipteki Müşterilerden Faiz Almayacak

Sunucu Buket Aydın, Kanal D Başkanlığına Atandı Temel Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e Sitem: Sesini Yükseltmesi İcap Eder
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 10:43:55. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güven: "24 Haziran Seçimlerinde 736 İken Bu Seçim Döneminde Beyan Edilen Yerleşim Yerinde...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]