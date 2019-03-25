Güven: "31 Mart 2019'da Yapılacak Mahalli İdareler Seçimi'ni Bu Binadan Yöneteceğiz"

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, seçmen listelerinin 23 Mart 2019 itibarıyla yenilendiğini belirterek, "Bu süreçte vefat eden, askere giden, vatandaşlık kaybeden toplam 146 bin 669 seçmen oy kullanamaz hale geldi.

AYLİN SIRIKLI DAL - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, seçmen listelerinin 23 Mart 2019 itibarıyla yenilendiğini belirterek, "Bu süreçte vefat eden, askere giden, vatandaşlık kaybeden toplam 146 bin 669 seçmen oy kullanamaz hale geldi." dedi.



YSK'nin yeni hizmet binasının yapımı tamamlandı. Taşınma işlemlerinin de tamamlanmasıyla yeni binada bugün ilk mesai başladı.



YSK Başkanı Sadi Güven, yeni binadaki makamında, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Yapımı tamamlanan yeni hizmet binası hakkında bilgi veren Güven, YSK'nin kendine yetecek, kendine ait bir binasının bulunmadığını, küçük bir Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü binasında görev yaptıklarını söyledi.



Danıştayın eski binasının YSK'ye tahsis edildiğini, gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra eski Danıştay binasının yıkımına Mart 2016'da başlandığını anlatan Güven, binanın tümden yıkıldığını ve yeni binanın temelinin 2017 yılı Nisan ayında atıldığını kaydetti.



Güven, bugün itibarıyla da inşaatın bittiğini, yeni binaya taşındıklarını belirterek, şöyle konuştu:



"Yeni binamızın bundan sonraki süreç için de hayırlı kararlar alınmasına vesile olmasını diliyorum. 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimi'ni bu binadan yöneteceğiz. Arkadaşlarımız, personelimiz bu binaya taşındı. Eski Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü binamızda bulunan SEÇSİS sistemi hala orada ama gelecek günlerde burada da yeni bir sistem odası kuracağız. İki tane sistemimiz olacak. Felaket kurtarma merkezi olarak yukarıdaki binadaki sistem odamızı tutacağız, buraya da yeniden bir sistem odası kuracağız. Bunu önümüzdeki yılda planladık, böyle bir çalışma yapacağız."



Yeni hizmet binasının yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden Güven, "Güzel olan bir şey de Allah'a şükür, binanın yıkımından yapımına kadar herhangi bir kaza, bela olmadı, ölüm olayı olmadı. Zor bir saha, Kızılay'ın göbeğinde. Yıkımı yapımından daha zordu. Hamdolsun bitirdik, herkese teşekkür ediyorum." dedi.



Hazırlıklar tamam



31 Mart pazar günü yapılacak seçime sayılı günler kaldığının hatırlatılması üzerine de Güven, YSK'nin, il seçim kurulları ve ilçe seçim kurullarının seçim için hazırlıklarını tamamladıklarını bildirdi.



İlçe seçim kurullarında bir kısım hazırlıkların devam ettiğini kaydeden Güven, "Büyük oranda işi bitirdik. Hafta sonu 31 Mart'taki seçimleri bekliyoruz." diye konuştu.



Oy kullanma hakkına sahip tüm vatandaşların mutlaka sandığa giderek oylarını kullanmalarını isteyen Güven, "Demokrasi böyle tesis edilir. Sonuçlar ülkemize, milletimize hayırlı olsun diyorum. Kazasız, belasız güzel bir seçim olmasını da temenni ediyorum." diye konuştu.



Seçmen listeleri güncellendi



Seçmen listelerini 23 Mart itibarıyla yeniden gözden geçirdiklerini anlatan Güven, şöyle devam etti:



"Bu kapsamda askere giden vatandaşlarımız oluyor. Askıya çıktığımız dönemden bugüne kadar ölen vatandaşlarımız oluyor. Bir de kısıtlama kararı verilen vatandaşlarımız oluyor. Er, erbaşlar, kısıtlama kararı verilenler ve askere gidenleri seçmen kütüğünden tekrar düşüm yaptıktan sonra, düşümden kastım 'oy kullanamaz' şerhi işlendikten sonra seçmen kütükleri tamamen oy kullanılabilir hale geldi. 23 Mart 2019 Cumartesi günü itibarıyla Vatandaşlık Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, ölmüş olan 61 bin 332 seçmen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılan 551 seçmen, Adalet Bakanlığından alınan bilgillere göre haklarında Türk Medeni Kanunu'nun 405 ve 406. maddeleri gereğince kesinleşmiş kısıtlama kararları olması nedeniyle oy kullanamayacak 4 bin 949 seçmen, MSB Asker Alma Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre er ve erbaşlar, askere alınan 79 bin 834, itirazen dondurulan üç seçmen olmak üzere 146 bin 669 seçmen sandık seçmen listesinde oy kullanamaz şerhi düşülerek güncellenmiş oldu. Bu kadar vatandaşımız oy kullanamaz hale geldi. Diğer oy kullanma hakkı olanların da mutlaka gidip oylarını kullanmaları gerekiyor."



YSK Başkanı Güven, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis olmak üzere 31 ilde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatlerinin 07.00-16.00 olarak uygulanacağını, diğer illerde oy verme saatlerinin 08.00-17.00 olacağını hatırlattı.

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