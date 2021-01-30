Güven denetiminde kuralları ihlal edenlere ceza yağdı - Son Dakika

Güven denetiminde kuralları ihlal edenlere ceza yağdı

Bodrum'da tüm cadde ve sokakları tutuldu, her yer didik didik arandı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde Jandarma ekipleri "Huzur ve Güven" denetimi yaptı. Bodrum Genelinde yapılan çalışmada sokaklar, caddeler tutuldu, ilçenin dört bir yanında denetim yapıldı.

Bodrum genelinde "Huzur ve Güven" denetimi yapıldı. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Turgutreis başta olmak üzere yarımada genelinde denetim yaptı. Karadan Jandarma, Denizden ise Sahil Güvenlik Ekipleri 24 saat boyunca denetimlere devam etti. Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM ve Narkotik ekipleri de şok baskınlar düzenledi.

200 güvenlik gücünün katıldığı "Huzur ve Güven" denetimlerinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 2 şahsa 6 bin 280 TL, 65 Yaş üstü kısıtlama ihlalinden 2 şahsa 6 bin 280 TL, maske ihlalinden 46 Şahsa 41 bin 400 TL, sigara içme yasağından 2 şahsa 854 TL olmak üzere toplamda 52 şahsa 54 bin 814 TL idari para cezası uygulandı.

İlçe genelinde Jandarma ekiplerinin yol denetiminde ise 47 araca toplamda 50 bin 122 TL Trafik cezası uyguladı. Trafik uygulamasında 2 araç yediemin otoparkına çekildiği öğrenildi. Kom ve Narkotik ekipleri ise 28 metruk bina kontrol etti, 2 gr. toz esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 120 adet gümrük kaçağı puro, 30 adet değişik markalarda gümrük kaçağı sigara, 110 litre etil alkol, 5 adet toplam 1 litre anason aroması, 30 pet şişe 0,5 ml sahte alkol ele geçirdi.