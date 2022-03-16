'Güven'di telefonu çalındı - Son Dakika
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'Güven'di telefonu çalındı

16.03.2022 12:55
'Güven'di telefonu çalındı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da çay ocağına müşteri olarak gelen şahıs 'acil arama' bahanesiyle istediği telefonu alıp kaçtı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da çay ocağına müşteri olarak gelen şahıs 'acil arama' bahanesiyle istediği telefonu alıp kaçtı. Telefonun sahibi Ümit Güven, 1500 TL'lik telefonun yanında 2 de çay içen şahıstan şikayetçi oldu.

Olay, İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde 100. Yıl Bulvarı'ndaki bir çay ocağında yaşandı. İddiaya göre, çay ocağına müşteri olarak gelen şahıs, bir çay içtikten sonra "Acil arama yapmam lazım" diyerek çaycı Ümit Güven'den telefonunu istedi. Telefonu alıp bir süre görüşen şahıs 2. çayı içtiği sırada dışarı çıktı bir süre sonra ise gözden kayboldu. Güvenerek verdiği telefonunun çalındığını anlayan Ümit Güven, polise haber verdi. 2 çay içip ödemeyen ve 1500 TL'lik telefonu götüren şahıstan şikayetçi oldu.

Yaşananları anlatarak "İnsanlık da kalmamış" diyen Ümit Güven, "Saat 10.30-11.00 civarında bir arkadaş geldi. Kısa boylu, maskeli. 'Bir çay içeyim' dedi. Bir çay verdim. Sonra 'bir telefonla görüşebilir miyim çok acil' diye sordu. Ben de telefonumu verdim. Daha sonra geldi. Bir çay daha istedi. Çayı aldı dışarı çıktı. 2 dakika sonra telefon da yok kendisi de yok. Benden 2 çay içti. İnsanlık yaptık bir de çay parasını da almadık. O da gitti. Bir de telefon gitti. Telefonun değeri 1500 TL'ydi. Bu devirde insanlık kalmamış. Biz insanlık yapıyoruz burada. Belki acil bir şeyi vardır, çocuğu hastadır, belki onun için arıyordur diye düşündüm ama telefonu aldı gitti" dedi.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı. - SAMSUN

'Güven'di telefonu çalındı
'Güven'di telefonu çalındı

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Cep Telefonu, Türk Lirası, Ümit Güven, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Güven'di telefonu çalındı - Son Dakika


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