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Sektörel güven endeksi temmuzda hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinde arttı - Son Dakika

Sektörel güven endeksi temmuzda hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinde arttı

26.07.2021 10:07
Sektörel güven endeksi temmuzda hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinde arttı, System.String[]

Sektörel güven endeksi, temmuzda hizmet sektöründe yüzde 5,8, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,7 ve inşaat sektöründe yüzde 4,7 yükseldi.

Sektörel güven endeksi, temmuzda hizmet sektöründe yüzde 5,8, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,7 ve inşaat sektöründe yüzde 4,7 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi temmuzda geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 5,8, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,7 ve inşaat sektöründe yüzde 4,7 arttı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi haziranda 108,5 iken temmuzda 114,8 değerini aldı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 9,6 artarak 112 oldu. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 6,5 yükselerek 110,5 değerine ulaştı. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi de yüzde 1,8 artışla 121,8 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi temmuzda 109,6 değerine ulaştı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 6 artarak 112,4'ü buldu. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi ise yüzde 2,8 azalarak 86,9'a geriledi. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi de yüzde 6,6 artışla 129,6 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 82,4 iken, temmuzda 86,3 değerini aldı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 3,3 yükselişle 78,8'e çıktı. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi de yüzde 5,9 artarak 93,9'a ulaştı.

İnşaat sektöründe temmuzda girişimlerin yüzde 53,9'u faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 46,1'i ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti.

İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden "finansman sorunları" temmuz ayında yüzde 26,7 ile sabit kaldı, "talep yetersizliği" haziranda yüzde 19,1 iken temmuzda yüzde 19,2 ve "diğer faktörler" haziranda yüzde 25,8 iken temmuzda yüzde 22,8 olarak kayıtlara geçti.

Sektörel güven endeksi temmuzda hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinde arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran, İnşaat, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sektörel güven endeksi temmuzda hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinde arttı - Son Dakika


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