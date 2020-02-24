Güven endeksi, perakende ticaret ve inşaatta düştü, hizmette yükseldi - Son Dakika
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Güven endeksi, perakende ticaret ve inşaatta düştü, hizmette yükseldi

6 saat önce

Güven endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 3,4 artarken, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,0 ve inşaat sektöründe ise yüzde 5,7 azaldı.

Güven endeksi, perakende ticaret ve inşaatta düştü, hizmette yükseldi, System.String[]

Güven endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 3,4 artarken, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,0 ve inşaat sektöründe ise yüzde 5,7 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Şubat ayı 'Sektörel Güven Endeksleri' verisini açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 3,4 artarken, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,0 ve inşaat sektöründe ise yüzde 5,7 azaldı.

HİZMET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 98,5 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Ocak ayında 95,2 iken, Şubat ayında yüzde 3,4 oranında artarak 98,5 değerini aldı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi endeksi yüzde 4,0 artarak 105,7 oldu. Son üç aylık dönemde iş durumu endeksi yüzde 3,2 artışla 95,1 değerini aldı. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep endeksi ise yüzde 2,9 artarak 94,6 oldu.

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 102,9 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Şubat ayında yüzde 2,0 oranında azalarak 102,9 değerini aldı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, mevcut mal stok seviyesi endeksi yüzde 3,0 azalarak 107,8 oldu. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi endeksi yüzde 0,6 azalarak 105,0 değerini, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar endeksi ise yüzde 2,4 azalarak 95,7 değerini aldı.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 74,5 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 78,9 iken, Şubat ayında yüzde 5,7 oranında azalarak 74,5 değerini aldı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi yüzde 5,1 azalarak 88,5 oldu. Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi ise yüzde 6,5 azalarak 60,4 değerini aldı.

İnşaat sektöründe Şubat ayında girişimlerin yüzde 35,2'si faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 64,8'i ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan en önemli temel faktörlerden; "finansman sorunları" Ocak ayında yüzde 48,5 iken Şubat ayında yüzde 42,1, "talep yetersizliği" Ocak ayında yüzde 36,1 iken Şubat ayında yüzde 34,7 ve "hava şartları" Ocak ayında yüzde 15,5 iken Şubat ayında yüzde 18,3 oldu.

(İHA)

Türkiye İstatistik Kurumu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:20 Kaynak: İHA
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