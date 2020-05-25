Güven endekslerinde yukarıya doğru hareket - Son Dakika

Güven endekslerinde yukarıya doğru hareket

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, hizmet sektöründe mayısta geçen aya göre yüzde 10,8, perakende ticarette yüzde 5, inşaat sektöründe yüzde 31,1 artış gösterdi.

Güven endekslerinde yukarıya doğru hareket, System.String[]

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, hizmet sektöründe mayısta geçen aya göre yüzde 10,8, perakende ticarette yüzde 5, inşaat sektöründe yüzde 31,1 artış gösterdi.


Güven endekslerinde yukarı doğru bir hareket olduğunu belirten Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Açıklanan güven endekslerinin tamamı önceki aya göre artış gösterdi. Tüketici güven endeksi aynı zamanda Mart düzeyinin de üzerine çıktı. Endeks düzeyinin hala çok düşük olmasına rağmen bu artış tüketici güveni için güzel bir gelişme. Diğer dört güven endeksindeki yükselişlerde de ilginç çıkarımlar var. Son aylarda online alışverişin artması nedeniyle perakende güven endeksindeki artış diğer sektörlere göre daha zayıf" dedi.


Süreye ihtiyaç var


Türkiye İstatistik Kurumu'nun, Mayıs ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıkladığına değinen Kesikbaş, buna göre mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Nisan ayında 46,1 iken bu ay yüzde 10,8 artarak 51,1 değerini aldığını söyledi. ESO Başkanı Kesikbaş, konuyla alakalı olarak, "Reel piyasaların canlanması ve normalleşme süreci ile birlikte Haziran'da büyük ihtimalle endekslerin tümünde artış bekliyoruz. Ancak Covid-19 öncesi duruma dönebilmek için biraz daha süreye ihtiyacımız olacak" dedi.


Alt endeksler değişken


Hizmet sektöründe geçen aya göre gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi yüzde 82,9 artarak 77,2 oldu. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi ise yüzde 19,2 azalarak 39 ve son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi ise yüzde 22,5 azalarak 37,1 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Mayısta yüzde 5 artarak 79'a yükseldi. İnşaat sektörü güven endeksi de geçen ay 44,7 iken bu ay yüzde 31,1 artarak 58,5 değerini aldı. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan en önemli temel faktörlerden "Diğer Faktörler" Nisanda yüzde 50,7 iken Mayısta yüzde 47,3, "Talep Yetersizliği" Nisanda yüzde 42,4 iken Mayıs ayında yüzde 44,8 ve "Finansman Sorunları" Nisanda yüzde 39 iken Mayısta yüzde 39,9 oldu. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 04:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Güven endekslerinde yukarıya doğru hareket - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı Vücuttaki ölü hücreleri yenileyen arı sütünün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den satılıyor Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek Antalyalı çiftçiler Türkiye'nin sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak için bayramı seralarda geçiriyor Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü Muğla'da yapımı devam eden Girme Barajı, ekonomiye yıllık 32 milyon lira katkı sağlayacak YHT bileti alırken HES kodu "Seyahat İzin Belgesi" yerine sayılmayacak 26 ilde yapılan ankete göre korona döneminde vatandaşların yüzde 50'sinin geliri azaldı Yardım taleplerini askıya alan İBB yönetimi, AK Parti ve MHP'yi sorumlu tuttu Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 379 liradan işlem görüyor Dolar uluslararası piyasalarda 6,81 seviyesinden işlem görüyor Sağlık turizminden 2023 yılında 40 milyar dolar gelir bekleniyor Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna "sosyal mesafeli" şekilde hazırlanıyor
İstanbul'da sosyal mesafeli yeni döneme hazırlık başladı İstanbul'da sosyal mesafeli yeni döneme hazırlık başladı         
22:38
Fenerbahçe'de tüm koronavirüs testleri negatif çıktı Fenerbahçe'de tüm koronavirüs testleri negatif çıktı         
22:11
Meteoroloji uyardı: 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor Meteoroloji uyardı: 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor         
21:39
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı         
21:34
Ali Babacan, Ali Babacan, "Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi?" sorusuna yanıt verdi: Herhalde çok doğru olmaz         
21:23
Ali Babacan'dan Bahçeli'nin Ali Babacan'dan Bahçeli'nin "FETÖ projesi" suçlamasına çok sert cevap: Deli saçması         
21:16
Sağlık çalışanları, toplu ulaşım ve İSPARK'tan 3 ay daha ücretsiz yararlanabilecek Sağlık çalışanları, toplu ulaşım ve İSPARK'tan 3 ay daha ücretsiz yararlanabilecek         
21:07
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu         
20:35
Son Dakika: Türkiye'de 25 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 29 oldu, 987 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 29 oldu, 987 yeni vaka tespit edildi         
20:09
Ankara'da jandarmadan kaçan sürücü kaza yaptı: 1 kişi öldü Ankara'da jandarmadan kaçan sürücü kaza yaptı: 1 kişi öldü         
20:01
Çin, potansiyel korona aşısının klinik deneylerini tamamlayan ilk ülke oldu! Sonuçlar umut verici Çin, potansiyel korona aşısının klinik deneylerini tamamlayan ilk ülke oldu! Sonuçlar umut verici         
19:45
17 yaşındaki Ceren'in katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Yanlışlıkla öldürdüm 17 yaşındaki Ceren'in katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Yanlışlıkla öldürdüm         
19:39
"Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni paylaşım         
19:19
Van'da taziye çadırının kurulduğu mahallede koronadan ilk ölüm gerçekleşti Van'da taziye çadırının kurulduğu mahallede koronadan ilk ölüm gerçekleşti         
19:12
Emniyet'ten Emniyet'ten "Polis gençlere orantısız şiddet uyguladı" iddialarına ilişkin açıklama geldi         
19:02
Komşularının yaktığı lambadan rahatsız olan adam, 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladı Komşularının yaktığı lambadan rahatsız olan adam, 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladı         
18:59
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu         
18:58
Yaşlı çiftin, jandarmalarla yaşadığı Yaşlı çiftin, jandarmalarla yaşadığı "harçlık" diyaloğu hem güldürdü hem de duygulandırdı         
18:51
Uzmanlar yanıtladı: Türkiye'de vaka sayısı son günlerde neden binin üstüne çıktı? Uzmanlar yanıtladı: Türkiye'de vaka sayısı son günlerde neden binin üstüne çıktı?         
18:35
Van'da bazı vatandaşlar, hastaneye gitmek için izin alıp akraba ziyaretine gidiyorlar Van'da bazı vatandaşlar, hastaneye gitmek için izin alıp akraba ziyaretine gidiyorlar         
17:41
Böyle evlat olmaz olsun! 61 yaşındaki annesini boğazını keserek öldürdü Böyle evlat olmaz olsun! 61 yaşındaki annesini boğazını keserek öldürdü         
17:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var         
17:27
Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna "sosyal mesafeli" şekilde hazırlanıyor         
17:21
ABD'de 25 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 650 kişi hayatını kaybetti ABD'de 25 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 650 kişi hayatını kaybetti         
17:19
Barcelona, Neymar'ı transfer etmek için Dembele'yi takasta kullanacak Barcelona, Neymar'ı transfer etmek için Dembele'yi takasta kullanacak         
17:17
Denizli'de su kuyusundan çıkan gazdan zehirlenen 6 kişiden 1'i hayatını kaybetti Denizli'de su kuyusundan çıkan gazdan zehirlenen 6 kişiden 1'i hayatını kaybetti         
17:17
ABD Başkanı Trump'a orta parmak gösteren kadın ülkenin kahramanı oldu ABD Başkanı Trump'a orta parmak gösteren kadın ülkenin kahramanı oldu         
17:14
Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi         
17:08
Çekirgeler, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni istila etti Çekirgeler, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni istila etti         
16:59
Hamile kadını tekmeleyen alkollü muhtar, kendisini linçten kurtaran polise de saldırdı Hamile kadını tekmeleyen alkollü muhtar, kendisini linçten kurtaran polise de saldırdı         
16:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2020 23:07:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Güven endekslerinde yukarıya doğru hareket - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]