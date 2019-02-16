Güven Kapı Kapı Geziyor
1 saat önce
AK Parti Yenice Belediye Başkan Adayı Coşkun Güven, seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
AK Parti Yenice
Belediye Başkan Adayı Coşkun Güven
, seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kampanya sürecine yağmur altında sürdüren Güven Yenice'nin tüm mahallelerini adım adım gezerek projelerini anlatıyor.
Yenice halkının naif yapılı ve güzel kalpli insanlar olduğunu belirten Güven, "Seçim çalışmalarımda tüm Yeniceli hemşehrilerimin gönüllerine dokunmak, onların ellerini sıkmak, onların sevgisini kazanmak için çabalıyorum ve her geçen gün şahsıma gösterdikleri ilgiden dolayı mutlu oluyor, tüm yorgunluğumu unutuyorum. Hatırını sormadığım, elini sıkmadığım, gönlüne dokunmadığım tek bir hemşehrim kalmayacak" diye konuştu. - KARABÜK
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:00 Kaynak: İHA
Amacımız 2 Kere 2'yi 4 Değil, 5 Ettirmektir"
İşte Cumhur İttifakı'nda Uyulması Gereken Kurallar! Genelge AK Parti ve MHP Merkezlerine Gönderildi
CHP'den AK Parti'ye Geçen Belediye Başkan Adayı Saylak'ın, Erdoğan'la Telefon Görüşmesi Ortaya Çıktı
AK Parti Alaplı İlçe Başkanı'ndan, Sitem Eden Muhtara: Duygu Sömürüsü Yapma