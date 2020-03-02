Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!

Dizinin Salı akşamı ekrana gelecek 10. bölümünde izleyici karşısına çıkacak olan Kıraç, dizide iş insanı Vahap Ergün karakterine hayat verecek.



Peki hastanedeki tüm dengelerin değişmesine sebep olacak bu Vahap Ergün kimdir?



Vahap Ergün, 55-60 yaşlarında, azimli, çalışkan, kaybetmeye tahammülü olmayan biridir. Çiftçi olan ailesinde üniversiteyi kazanan ilk kişidir. Ancak babasının okuması için verdiği parayı bir arkadaşının kurduğu şirkete yatırmayı seçer ve ticarete adımını atar. Vahap ticaretteki büyük başarılarının ardından babasını görmeye gider. Fakat babası onu tanımıyordur. Çünkü alzheimer hastasıdır. Bunun üzerine Vahap, alzheimer, kanser gibi hastalıkları tedavi etmek için yapılan çalışmalara destek olmak ister ve hastaneye çok büyük bir miktar bağış yapar. Bunun karşılığında tek bir talebi olur. O da yönetim kurulu başkanı olmak. Vahap'ın gelmesi ile hastanede dengeler değişmiştir. Bu geliş Hekimoğlu ve diğer tüm ekibi nasıl etkileyecektir?



Hekimoğlu yeni bölümü ile 03 Mart Salı akşamı Kanal D'de..