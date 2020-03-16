Güven Masalarında görevli 3 bin kadın personel seminer aldı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, güven masalarında görev alacak 3 bin kadın personele yönelik düzenlenen seminerlerde, iletişim, stresle başa çıkma, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele, kriz yönetimi gibi konular anlatıldığını bildirdi.



İçişleri Bakanlığınca, 2019 yılında ülke genelinde bin 173 Polis Merkezi Amirliğinde güven masası uygulaması hayata geçirilmişti. Faaliyete geçen masalarda görevlendirilmek üzere 3 bin kadın polis adayının eğitimleri Polis Akademisi Başkanlığınca devam ediyor. İçişleri Bakanlığı eğitimlere yönelik yaptığı açıklamada, seminerlerin 4 gün sürdüğünü bilgisini paylaştı. Öte yandan seminerlerde Polis Akademisi Başkanlığı öğretim görevlileri tarafından "İletişim Teknikleri ve Etkili İletişim" Halkla İlişkiler ve İletişim Kavramı, İletişimin Temel Özellikleri, İletişimin Engelleri, Algılama, Çalışma Hayatında Başarı ve Başarısızlıkta İletişimin Etkisi, Beden Dilinin Etkin İletişimdeki önemi anlatıldı.



Biruni Üniversitesi öğretim üyesi tarafından "Etkili ve Pozitif İletişim Becerileri" seminerinde, Öz Algı ve Öz İmaj Kavramı, Beden Dili Jest ve Mimikler, Çözüm Odaklı İletişim, Güçlü Duruş Sergilemek, Stresle Başa Çıkmak ve Kriz Yönetimi konularına değinildi.



Asayiş Daire Başkan Yardımcısı tarafından "Mevzuat, Polis Merkezi Amirliklerinde Yapılan İş ve İşlemler, Güven Masası ve Davranış İlkeleri" seminerinde; Projenin Kapsamı ve Tanıtımı, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele, Kayıp Olaylarında Müracaat ve İlk İşlemler, Polis Merkezlerine Gelen Çocuklar ile İlgili Yapılan İşlemler ve Asayiş Daire Başkanlığınca kullanılan projeler anlatıldı. - ANKARA