Son Dakika Haberleri: "Güven Masası" çalışmaları devam ediyor
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"Güven Masası" çalışmaları devam ediyor

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünce, hayata geçirilen 81 ilde 700 polis merkezi amirligˆinde "Gu¨ven Masası" uygulaması çalışmaları devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünce, hayata geçirilen 81 ilde 700 polis merkezi amirligˆinde "Gu¨ven Masası" uygulaması çalışmaları devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı (CİB) Konya İl Müdürülüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Güven Masası" uygulaması sayesinde vatandaşların, s¸ikayet, ihbar ve sorunlarını hızlıca dile getirerek, taleplerine etkin ve hızlı karşılık aldığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, Konya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:35 Kaynak: AA
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