"Güven Masası" çalışmaları devam ediyor

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünce, hayata geçirilen 81 ilde 700 polis merkezi amirligˆinde "Gu¨ven Masası" uygulaması çalışmaları devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı (CİB) Konya İl Müdürülüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Güven Masası" uygulaması sayesinde vatandaşların, s¸ikayet, ihbar ve sorunlarını hızlıca dile getirerek, taleplerine etkin ve hızlı karşılık aldığı belirtildi.