"Güven Masası" çalışmaları devam ediyor
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünce, hayata geçirilen 81 ilde 700 polis merkezi amirligˆinde "Gu¨ven Masası" uygulaması çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:35 Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünce, hayata geçirilen 81 ilde 700 polis merkezi amirligˆinde "Gu¨ven Masası" uygulaması çalışmaları devam ediyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı (CİB) Konya İl Müdürülüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Güven Masası" uygulaması sayesinde vatandaşların, s¸ikayet, ihbar ve sorunlarını hızlıca dile getirerek, taleplerine etkin ve hızlı karşılık aldığı belirtildi.
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