Son Dakika Haberleri: "Güven Masası" uygulaması emniyetten sonra jandarmada
Son Dakika Güncel 'Güven Masası' uygulaması emniyetten sonra jandarmada

"Güven Masası" uygulaması emniyetten sonra jandarmada

1 saat önce

İçişleri Bakanlığınca, Emniyet Genel Müdürlüğünden sonra Jandarma Genel Komutanlığında da "Güven Masası" uygulamasına geçildi.

İçişleri Bakanlığınca, Emniyet Genel Müdürlüğünden sonra Jandarma Genel Komutanlığında da "Güven Masası" uygulamasına geçildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığının ikinci 100 Günlük Eylem Planı'nda yer alan Güven Masası uygulaması, bu yıl hayata geçirildi.

81 ilde polis merkezi amirliklerindeki uygulamadan vatandaşların memnun kalması üzerine benzer uygulamanın jandarma karakol komutanlıklarında da gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda ilk olarak 75 jandarma karakolundaki uygulama ile vatandaşlar önce Güven Masaları'nda karşılanıyor, burada sorunları ve talepleri dinlendikten sonra ilgili birimlere yönlendiriliyor.

Güven Masaları'nda genelde kadın astsubaylar görevlendirilirken, kadın personelin bulunmadığı yerlerde erkek personele görev veriliyor. 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verilen masalarda şikayet, talep ve beklentiler dikkatle dinlenerek yapılacak iş ve işlemler karakoldaki ilgili birim ya da personele yönlendiriliyor.

Öte yandan jandarmanın görev alanına girmeyen, diğer kurum ve kuruluşları ilgilendiren iş ve işlemler konusunda vatandaşlar, usulüne uygun yasal mevzuatlar çerçevesinde bilgilendiriliyor. Her başvuru Güven Masası kayıt defterine eklenerek bilgisayar ortamına aktarılıyor.

Güven Masası'nda personelin uyması gereken davranış kurallarının yer aldığı ilkeler ise karakol komutanlıklarında vatandaşların görebileceği yerlere asılıyor.

Jandarma, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:34 Kaynak: AA
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