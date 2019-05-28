"Güven Ortamı Üretimin Önünü Açar"

"Rakiplerimizle Şartlarımız Eşit Olsun, Gerisini Biz Hallederiz"

Toplantıya KAYSO Meclis Üyeleri, Meslek Komitesi, Disiplin Kurulu ve Yüksek İstişare kurulu üyeleri ile birlikte Kayseri Genç Girişimciler İcra Komitesi üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, yılın il yarısını neredeyse geride bıraktıklarını belirterek, "Maalesef 2019 yılının ilk yarısını çok iyi geçirdik diyemeyiz. Biz tabiki ümidimizi kaybetmeyeceğiz, direncimizi koruyacağız. İnşallah bayram tatili ve seçimin ardından işimize tekrar yoğunlaşmış olacağız" dedi.

Üretim önemine dikkat çeken Özkaya, "Neticede üretim olmayınca hiç bir şey olmuyor, gelirde olmuyor, huzurda olmuyor. Biz üretirsek ülkemizin değerlerini artırabiliriz. İnşallah yılın ikinci yarısından itibaren hükümetimizle birlikle, hep beraber el ele tekrar ekonomiye odaklanacağımız bir dönem olmasını temenni ediyorum. Bundan başka da bir seçeneğimiz yok" diye konuştu.

Konuşmalarını yapmak üzere kürsüye gelen Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Ağustos ayında başlayan kur artışlarının ekonominin dinamiğini bozduğuna dikkat çekerek, "Yaşanan bu kur sarmalı ekonomide güven kaybına ve iç talepte ciddi daralmaya neden oldu. Son 4-5 yıl içerisinde 7 seçim yaşadık. İster istemez seçimler ülkenin ekonomi politikalarını etkiliyor. Ama bir süredir Türkiye'nin gündemini meşgul eden seçimler artık geride kalmıştır. Sanayici ve işadamları olarak hükümetimizden beklentimiz, bir an önce ekonomiye odaklanılarak güven ortamının oluşturulması, rekabet gücümüzü artıracak yapısal reformların arka arkaya hayata geçirilmesidir" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan İVME Finansman Paketini değerlendiren Başkan Büyüksimitci şunları söyledi; "Bu paket ile üç ana faaliyet alanına üç kamu bankasının katılımıyla yılsonuna kadar 30 milyar liralık bir finansman sağlanacak. Ekonominin temel sorunlarına çözüm üretme yolunda çok önemli bir paket olduğunu düşünüyoruz. Orta ve uzun vadede olumlu sonuçlar alınacağı muhakkaktır. Önceliğin katma değerli üretime verilmesi, istihdam ve ihracatta artış sağlayacak, Türkiye ekonomisinin rekabet gücünü yükseltecektir. Bizimde bu süreçte KAYSO olarak üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum"

Sanayi üretim endeksinin geçen yılın aynı ayına göre 4,8 oranında azaldığını ancak, bu yavaşlamaya rağmen üretimdeki gerilemenin giderek azaldığını kaydeden Başkan Büyüksimitci, bu iyileşme olgusuyla birkaç ay içerisinde bir toparlanma ve pozitif bir sanayi üretim rakamı beklediklerini söyledi.

Bir takım sıkıntılar yaşadıklarını ancak hepsini aşacak imkan ve iradeye de sahip olduklarını belirten Başkan Büyüksimitci, "El ele verdiğimizde, tüm sıkıntıları aşabileceğimizi biliyoruz. Devletimizden isteğimiz rakiplerimizle şartlarımız eşit olsun, gerisini biz hallederiz. Ülkemizi en güçlü ekonomiler arasına taşırız. Daha önce yaşamış olduğumuz krizlerden ülke olarak nasıl ki güçlenerek çıkmışsak, bu ekonomik daralmadan da güçlenerek çıkacağımızdan hiç kuşkumuz yoktur. Ülke ekonomisine güvenimiz tamdır, en kısa zamanda bu olumsuzluklar bertaraf edilerek ekonomimiz yeniden istikrara kavuşacaktır" diye konuştu.

Erciyes Üniversitesi ile imzaladıkları "100 Talep 100 Proje" protokolü hakkında bilgi veren Başkan Büyüksimitci, sanayicilerin nitelikli problemlerinin tespiti ve çözümüne yönelik bu projenin üniversite sanayi işbirliğini güçlendireceğini belirterek, bu konuda çok ciddi emek harcayan Erciyes Üniversitesi ve Erciyes Teknoparka teşekkür etti.

Başkan Büyüksimitci, TOBB öncülüğünde, TEPAV işbirliği ile Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi yarışmasında dereceye giren KAYSO üyesi Form Demir Çelik, Biletall ve Netform Yapı firmalarını tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

İhracat rakamları hakkında da bilgi veren Başkan Büyüksimitci, TİM verilerine göre Kayseri'nin Nisan ayı ihracat rakamlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 oranında artarak 180,154 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Büyüksimitci, aynı dönemde Türkiye'nin ihracatının yüzde 4 oranında artarken, Kayseri'nin ihracatının bunun yaklaşık dört kat artmasının sevindirici olduğunu belirterek, 2019 yılı ilk çeyrek verilerine göre Kayseri olarak iller arası ihracat sıralamasında 10'uncu sıraya yükseldiklerini açıkladı.

Son olarak Meclis Üyelerinin Kadir Gecesini ve Ramazan Bayramını kutlayan Başkan Büyüksimitci, bayramın tüm İslam alemine, ülkemize ve milletimize birlik, beraberlik ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.